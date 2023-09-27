打狗祭加碼演出陣容　3天共60場次規模創新高

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高雄市長陳其邁指出，高雄與中央合力推動5G科技與文創產業落地應用與發展，這次大會特別在高流珊瑚礁群設置虛擬影棚應用及台灣AI研究成果展示，讓觀眾深度體驗科技互動的創新發展。
高流執行長丁度嵐今表示，打狗祭演出團隊規模創歷屆新高，其中新增的7日前夜祭由聲子蟲及惘聞WANGWEN兩組超強卡司領銜，成功帶動購票買氣，門票提前完售，已緊急加開限量門票。為讓購票歌迷有更完整且多元的音樂體驗，今年打狗祭與進駐音浪塔的海邊的卡夫卡、爵式兩店家合作，在前夜祭當晚加碼安排民謠、爵士類型的兩場特別企劃演出，只要憑打狗手環就可免費入場。此外音浪塔也將在8日晚間21時起有兩場免費DJ秀，要與民眾跟著電音嗨翻一整晚，也讓今年打狗祭所有演出達到60場。
今年打狗祭規劃五座特色舞台，其中珊瑚舞台開放免費觀賞，規劃多達12場次的精彩演出。此外除海邊的卡夫卡、爵式的兩場加碼特企，8日晚間21時開始有DJ林貓王及DJ Swallow妖嬌的音浪DJ之夜免費演出。
高流表示，今年打狗祭含加碼的60組精彩演出卡司已全部公布，5座特色舞台演出時序表，近日也將正式公開。此外今年打狗祭周邊商品，包括怪獸Tee、寬版毛巾、透明打狗怪獸側背包、打狗襪、多功能怪獸小隊雨披、開瓶器證件帶、多功能手機掛繩等，打狗祭歌迷可於活動現場專區購買。
2023打狗祭優惠預售門票已於OPENTIX售票系統販售，可使用文化幣。票種有多種選擇，皆為限量販售。另於ibon售票系統販售高鐵套票。