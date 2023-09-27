新北議會首度大規模抗議 民進黨團佔領發言台喊話侯友宜回來報告
新北市議會第四屆第2次定期會今（27）日第二日議程為市長施政報告，因新北市長侯友宜請長假投入總統大選行程，改由新北市副市長劉和然代替上台報告，民進黨團首度在議場執行大規模抗議，直到傍晚議會時間結束前都佔據議場發言台周遭，傍晚更發佈新聞稿強調，侯友宜創下「最早請假」跟「請假最久」的落跑市長紀錄，今日本該進議會做施政報告，卻讓沒有民意基礎的副市長劉和然代替，呼籲侯友宜到議場報告跟接受議員質詢，重申「沒有市長，沒有報告」。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會民進黨團總召鄭宇恩表示，劉和然不僅不是市民投票選出的市長，長期以來更藉各種手段壓迫議員問政、要求局處不配合議員索資、缺席議員會勘，形同新北東廠再現，沒資格到議會進行施政報告；更何況新北市明年的總預算創下歷年最高的2131億元，債務支出更較去年成長將近6成，侯友宜憑什麼不出席議會，卻又大花人民納稅錢？
新北市議會民進黨團副召張維倩指出，先前臨時會時有同黨議員反映市府利用職權要求局處不出席會勘，議會裁示市府要出席會勘，劉和然還信誓旦旦日後會出席，結果不到一個月議員的會勘市府不出席，甚至還流傳一份「議員七大寇名單」，拒絕配合議員的會勘，民進黨團無法接受言而無信又沒有民意基礎的副市長替代，表達沉重的抗議。
新北市議會民進黨團書記長林秉宥提到，今天提出的請求，就是需要市長進議會接受質詢，但如今國民黨護航侯友宜，不願意做成動議案要求市長在特定日程銷假到議會備詢；痛批侯友宜對內用盡手段箝制議員的權利，已經不是為了民眾在做事情，根本是黨國復辟、權力腐化深入到新北市政府。
民進黨新北市議員張錦豪則說到，國民黨批評民進黨杯葛議事，但國民黨不僅有落跑市長，更有烙跑議員，難道這就是像參選立法委員的國民黨議員廖先翔等人在議場護航同樣烙跑的侯友宜，真是沆瀣一氣，連帶前新北市長、國民黨主席朱立倫帶頭落跑已成為國民黨在新北市擺爛的傳承。
民進黨新北市議員陳乃瑜更是嘲諷說到，如果劉和然用代理人身分進行報告，那國民黨議員也不用進議場開會，只要指派助理代理即可，這種護航的言論根本就無視民主制度；對於國民黨議員宣稱侯友宜不用進議場報告，只要有書面報告即可，怒批根本就是自我閹割議員職權。