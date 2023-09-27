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「三代財富自由」作家小彤　砸上億日圓東京目黑川置產當生日禮

▲愛情天后小彤，買目黑川上億日圓新房送自己當生日禮物，接著馬不停蹄，帶媽飛沖繩孝親。（圖／馬可孛羅公關）
▲愛情天后小彤，買目黑川上億日圓新房送自己當生日禮物，接著馬不停蹄，帶媽飛沖繩孝親。（圖／馬可孛羅公關）

記者黃盈容/綜合報導

作家小彤靠著開補習班、寫書、開公關公司和醫美診所，累積了「三代財富自由」的經濟實力。她今（27）日過生日，今年送自己的禮物，就是在奔波日本5趟後，以日幣1.15億（約2400萬台幣），在東京品川區目黑川旁，買下心儀的房子。月初她從東京返台後，不到48小時，又帶媽媽前往日本沖繩進行5天4夜的孝親之旅，小彤在母難日這天有感而發表示：「賺再多錢，我媽媽永遠是第一個該享受的人。」

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▲愛情天后小彤孝親帶母飛沖繩，開心吃燒肉。（圖／馬可孛羅公關）
▲愛情天后小彤孝親帶母飛沖繩，開心吃燒肉。（圖／馬可孛羅公關）
小彤儘管現過著財富自由的日子，但她永遠忘不了小時候家裡負債、媽媽只能吃剩菜剩飯的往事，因此上月底，她和先生赴日本買房後，原本可乾脆從羽田機場直飛沖繩，但她擔心媽媽獨自飛行會害怕，堅持先回台南接媽媽北上，母女倆再一起出發。搭機時還幸運遇上「金城武等級」的帥哥空服員。

小彤疫情後初訪沖繩，覺得疫情應該帶給沖繩不少衝擊，知名的「美國村」很多店面都消失，連地標摩天輪也拆除了。雖整趟旅行堪稱完美，小彤和媽媽玩得很開心。不過，回程時，竟發生一件讓她「7pupu」的事：就是在機場伴手禮區買的沖繩花生豆腐，入關時被海關扣下，結果一到候機室，卻看到免稅店在販售一模一樣的豆腐禮盒，後來才知道入關前買的豆腐，放行李箱托運可以，手提不行，小彤除了認賠也只能自嘲：「看來是我被吃豆腐了。」

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