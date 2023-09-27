名家論壇》錢震宇／曠課的罵請假的

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賴清德是現任副總統，更是民進黨主席，也是民進黨的總統參選人，既有多重身分，也占有國家資源，享有國家元首的禮遇與維安。面對選舉，賴清德應該要有更高的道德標準，讓外界證明他不是用國家資源在選舉。可惜的是，賴清德不僅閃躲，還卸責地說，「他〝全時間〞執行憲法賦予的職權，沒有請假問題」。
那我們就來看看賴清德有沒有「在執行憲法賦予的職權」。
根據總統府公開行程，9月26日賴清德全天沒有任何公務行程，但當天賴副總統卻有6個選舉行程，一早跑去新竹竹東、新豐參香、中午參加座談，下午再去新竹香山參香、參訪米粉廠，晚上回到台北參加海外後援總會活動，「一整天選舉跑透透，請問賴副總統有沒有請假？有沒有特勤隨扈？有沒有維安交控，員警開道？」
請問賴清德，憲法賦予他的職權有包括讓他在上班時間出席選舉活動？憲法有允許賴清德用國安特勤人員，去負責他選舉活動的維安？
離譜的是，26日傍晚賴清德在圓山飯店舉辦「海外賴清德後援會」活動，行政院副院長鄭文燦、僑務委員會委員長徐佳青毫不避嫌，直接以政府機關首長身分在台上幫賴清德助選。後援會活動後，賴清德更直接在圓山飯店參加由僑委會舉辦「世界台灣商會聯合總會第29屆年會暨第3次理監事聯席會議」僑務委員會惜別晚宴，兩邊人馬幾乎雷同。
總統府明明說26日賴清德沒有公開行程，但總統府網站上卻公布賴清德出席世界台商總會的新聞稿，請問這是哪裡出問題？難道這是隱藏版的行程？還是不能公開的選務行程？
僑委會刻意選在同一時間、同一地點辦活動，很清楚是利用國家資源幫賴清德動員造勢，「把國家當你家」，請問賴清德你敢說你沒有用政府資源選舉？
民進黨還有臉講侯友宜！僑委會假公濟私，用公帑替賴清德造勢，委員長更在後援會上直接請台商支持賴清德，如此官箴不正、公私不分的行為，民進黨早已習以為常，不以為意。想想也對啦，民進黨黨政不分、以黨領政早就不是新聞了。
民進黨執政後早就無視於法律，不只蔡英文、過去蘇貞昌擔任行政院長時就曾搭乘公務機輔選，引發輿論撻伐，卻也無動於衷，到現在的賴清德只是有過之而無不及，看看上週賴清德從9月22日到26日沒有一天有公務行程，但選務行程沒有一天少過，「這像是一位國家的副總統嗎？」，民進黨還敢提憲法賦予的職權！真的是臉皮無敵厚。
侯友宜依規定請假，將請假期間的薪水回捐給市庫，同時間向新北市民交代清楚；賴清德拿國家納稅人的錢、搭公務車跑選舉，國家安全局被當成民進黨維安局，政府官員用政府活動替他造勢，還不請假，從來也不面對媒體。兩相對照，到底誰才是真正服膺民主價值、對民眾負責？大家自有公斷。
有臉指責對手，不敢面對自己。老實講，有這種假中立的副總統真的是人民不幸，也是民主國家的不幸。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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