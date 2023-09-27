新北綠黨團占發言台喊話侯友宜 藍黨團奉勸賴清德不要伸黑手進來
針對新北市議會第四屆第2次定期會今（27）日市長施政報告議程遭民進黨團杯葛議事，要求請長假投入大選的新北市長侯友宜進議會報告跟接受質詢，新北市議會國民黨團發布新聞稿強調，民進黨霸佔發言台，把議場當秀場，前行政院長蘇貞昌曾過說議事空轉並非國人期待，立法院總召柯建銘也說過要適可而止，難道民進黨忘了嗎？最後並奉勸民進黨總統參選人賴清德不要再把黑手伸進新北市議會。
記者吳嘉億／新北報導
新北市議會國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨不只放棄自身聽取施政報告跟質詢的權利，連帶其他無黨籍、國民黨議員同仁的質詢權利也被他們用作秀的型式杯葛所影響；至於民進黨指控副市長劉和然沒有資格代理侯友宜到議會做施政報告，怒指這是把個人意見凌駕在中華民國法律之上。
新北市議會國民黨團副書記長江怡臻指出，民進黨在開幕典禮唱國歌時，全程高喊政治口號，顯然民進黨心中完全沒有中華民國，試問賴清德選的是哪一國的總統？賴清德長期以來台獨立場鮮明，一下台獨金孫，一下沒有台獨路徑，現在綠營議員連中華民國也不要了。
新北市議會國民黨團財務長王威元也說到，國民黨團的訴求就是議事順利進行，讓民眾瞭解新一會期市府的施政規劃，以及預算用途，議員充分進行監督，讓市民過好日子，無奈民進黨議員，意圖以少數綁架多數，堅決不讓議事順利進行，空轉浪費市民時間，也愧對民意和民眾的納稅錢。
國民黨新北市議員陳偉杰提到，過去許多重要議題總是被民進黨政治操作及杯葛，導致議會常常陷入空轉，許多重大議案像是囤房稅審查無法順利推動，如今更霸佔報告台，把議場當秀場，正如蘇貞昌曾說議會空轉並非國人期待，難道民進黨忘了嗎？呼籲民進黨議員不要淪為政治操作的棋子。