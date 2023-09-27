直擊李泳知演唱會／高喊我是你妹妹 吃完滷肉飯「我差點暈倒」
南韓歌手李泳知今（27）日在新莊Zepp New Taipei舉辦演唱會，她場上搞笑表示：「你們很像黃豆芽！」還說自己是大家的妹妹，更自爆結束26日第一場的演出後，昨晚點了滷肉飯外送，直呼美味卻不知道名稱，「肉飯？真的好好吃，吃完差點暈倒！」發言笑翻全場2000名粉絲。
記者陳雅蘭／新北報導
李泳知26、27日連2天第一次舉辦個人演唱會，她表示一定要跟台灣歌迷致謝，「我很想說謝謝這句話。」感性完之後，她話鋒一轉說：「今天是第二天的演出，但一看現場那麼多的人，大家很像黃豆芽。」也因為台北歌迷太過熱情，李泳知發誓：「我昨天演出結束後，我跟我自己說，我一定還要再來台北！」
幽默逗趣的李泳知說全場歌迷是她的Soulmate，自己則是「你們的妹妹」；她更指著第一排的女粉絲說：「前面的姐姐還可以吧？不會累嗎？妳是背在男朋友身上嗎？啊是靠在肩膀，你們認識嗎？啊不認識啊，我以為是背著他。」
李泳知表演完後，突然有問題想向全場求解，她說：「這我突然想問的，我昨天晚上叫了外送，有一個蓋在飯上的豬肉，還可以放雞蛋，你們知道這是什麼嗎？肉飯？滷肉飯！真的好好吃，吃完差點暈倒，因為我叫不出名字，謝謝你們告訴我。」
李泳知表示：「這是我第一次辦演唱會，我以前都是在網路收到大家的愛意，我也只能用手機確認，無法感受大家的愛意，現在感受到了！」也因為是首次舉辦的演唱會，她特地帶了專業舞者上台，搞笑說知道觀眾的喜好是「八卦」、「帥氣」、「流汗」，豈料她一口氣說完，翻譯也迅速翻譯成中文，讓李泳知笑喊：「哇！翻譯老師要加薪了！」