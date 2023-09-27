樂高迷快來！全台最大樂高「未來概念店」進駐義享

南台灣首間樂高授權專賣店進駐義享時尚廣場登場，為全台佔地最大樂高「未來概念店」，空間近150坪。現場有多處亮點，包含高雄海港景觀馬賽克牆、各種多元設施以及全台首座「樂高迷你人偶工廠」，讓大小朋友更能體驗多感的樂高客製創意，盡情玩樂。此外，義享戶外LED螢幕也特別推出全新「樂高裸視3D動畫」於開幕時首映。
記者陳美嘉／高雄報導
「未來概念店」空間呈現出多彩卻又簡約的設計，聚焦產品以及體驗區，打造更富趣味的樂高創意遊樂經驗。喜事集團執行長宋文表示，樂高六塊積木可創造9.15億不同的組合，讓消費者可以自由發揮想像與創造力。第五家樂高授權專賣店插旗南台灣義享時尚廣場，別具象徵意義。
為與在地文化或生活連結，現場打造高雄獨一無二的海港五大景觀馬賽克地景牆，透過一顆顆不同的樂高積木拼砌在地景觀，包含高雄港、大港橋、高雄流行音樂中心、高雄輕軌，以及高雄著名豪華遊艇景觀，為逼真呈現海港都市，更真實拼砌立體遊艇等，拉近與消費者距離。
店內除了設有標誌性的高雄海港都市馬賽克地景牆，也推出台灣首座的「樂高迷你人偶工廠」，延伸「人偶自選樂」概念，除可選擇頭部、頭飾、軀幹、腿與配件外，還可加入「個人上身設計」與「樂高姓名磚塊」，在機台前發揮創意使用不同圖案、文字甚至是自創設計獨特上衣，亦推出台灣限定圖案，如愛心高雄、小籠包、台灣黑熊等，讓樂高大小粉絲發揮無窮創意，打造獨一無二的迷你人偶。
此外，店內還提供豐富多元的體驗，如主題影片牆播放最新樂高盒組介紹影片；「樂高創意展示區」擺設當月最新盒組作品，圓形設計讓大小朋友清楚欣賞最新盒組成品的細節與靈魂；「趣味放大鏡」可自由滑動放大經近距離觀察不同樂高盒組作品的精緻細節；「樂高體驗遊戲區」為小粉絲提供歡樂拼砌區，讓小粉絲們自由拼砌樂高積木，展現童趣的想像力。開幕期間9/28-11/30也祭出多款限量滿額禮。