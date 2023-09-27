李泳知被藝人甩「跟台妹要人工淚液」！她被塞錢傻了：你們好奇怪
南韓饒舌歌手李泳知第一次舉辦演唱會，寶貴經驗直接獻給台灣歌迷，她今（27）日在Zepp New Taipei迎來第2天演出，豈料演唱悲情歌《日夜》時，台下人人高舉1000元假鈔，讓她哭笑不得；她甚至主動提及曾告白歌手Layone被拒絕，現場帶來2人合作的歌曲《freesia》，還直接點起人工淚液，讓全場歌迷捧腹大笑。
記者陳雅蘭／新北報導
李泳知唱到一半，粉絲突然揮起準備的應援紙鈔，逗笑她說：「我本來想說裝作沒看到，沒想到你們還拿鈔票！」李泳知說她唱的是悲情歌，結果台下在搖錢，雖然搞笑仍收起1000元假鈔，表示會放在錢包珍藏，「我聞到鈔票的味道會很開心！」
李泳知換上氣質服裝，表示好不容易醞釀了情緒，全被歌迷打亂，「但沒關係，我是Super Star」。
她主動提及被Layone拒絕告白的故事，還詢問台下有沒有人工淚液，結果歌迷立即生出來丟到台上，李泳知笑說：「哇，你是棒球選手吧？」話說完就點起人工淚液，還說：「現在應該要進歌了啊？」笑翻全場。
李泳知表演完後，把人工淚液還給歌迷，她說：「請交給那位棒球選手！You good！各位，我們本來計畫是很哀傷的，可是因為這個錢，我現在還是覺得很好笑，剛剛那個場面真的好好笑，大家能再搖一次嗎？各位，演唱會現場大家搖著錢，你們不要拿這些錢去便利商店耶！你們真的是很奇怪的人。」