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亞運足球／烏龍球致勝！中華女足1：0擊敗泰國　分組第一晉級8強

▲亞運女足上一屆驚奇奪第四名，寫20年最佳成績，今年杭州亞運以分組第一晉級8強。（圖取自足協臉書粉專）
▲亞運女足上一屆驚奇奪第四名，寫20年最佳成績，今年杭州亞運以分組第一晉級8強。（圖取自足協臉書粉專）

記者路皓惟/綜合報導

杭州亞運女子足球小組賽，中華女足今（27）日晚上7點30分迎戰泰國隊，上半場李綉琴兩度攻門未果，第37分鐘，藍昱絜開出自由球迫使泰國球員踢成烏龍球，中華女足靠著這一顆烏龍球，加上下半場門將蔡明容精彩的防守演出，終場以1：0擊敗泰國隊，以分組第一晉級8強，持續朝獎牌目標前進。

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中華女足與泰國最近一次交手是今年1月18日的國際友誼賽，當時中華女足以0比2落敗，而前一次擊敗泰國隊是2022年女足亞洲盃，該場比賽靠著蘇育萱梅開二度及陳英惠適時一腳，最終以3比0大勝泰國。

上半場第13分鐘中華女足右路發動攻勢，吳愷晴右路突破傳中，李綉琴頭槌頂偏，接著第18分鐘，李綉琴起腳射門被泰國門將撲出。第37分鐘，藍昱絜開出自由球，PHILAWAN Phonphirun自擺烏龍，把皮球踢進自家大門，中華女足先馳得點，半場取得1：0領先。

下半場泰國加強進攻，掌握較多的控球，試圖追回分數，但都無法突破我國大門，第61分鐘，泰國防守反擊被蔡明容成功擋下，第80分鐘，蘇育萱起腳射門，可惜射偏，最後7分鐘的傷停補時，中華女足守住領先，以1球之差勝出。

本屆亞運中華女足首戰以2：1逆轉擊敗印度，今日再擊敗泰國，取得6積分，以B組第一之姿晉級8強，接下來8強將碰上A組第2或C組第1。

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