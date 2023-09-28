杭州亞運／奪金大熱門李智凱即將登場！28日中華隊賽程轉播懶人包

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🇹🇼中華隊28日賽程🇹🇼
游泳🏊
10:00
女子50公尺自由式預賽
黃渼茜
10:39
男子200公尺蛙式預賽
蔡秉融
19:30
女子50公尺自由式決賽
黃渼茜
19:50
男子200公尺蛙式決賽
蔡秉融
羽球🏸
9:00
女子團體16強賽VS.香港
宋碩芸/林湘緹/張淨惠/楊景惇/戴 資穎/許玟琪/李佳馨/鄧淳薰/許雅 晴/林琬清
17:00
男子團體16強賽VS.馬爾地夫
蘇敬恒/戚又仁/蘇力揚/周天成/王 子維/葉宏蔚/王齊麟/李洋/盧敬堯/ 楊博涵
壘球🥎
15:30
女子小組單循環 超級輪/名次輪VS.香港
邱安汝/蔡珈蓁/杜雅婷/陳靖瑜/柯 夏愛/李思詩/楊依婷/林鳳珍/林志 霙/何欹璠/柯佳慧/陳家宜/蘇奕璇/ 劉瑄/沈嘉玟/張嘉芸/姜婷恩
籃球3X3🏀
18:15
男子小組賽第4輪VS.約旦
林信寬/江均/余祥平/汪哲宇
籃球5X5🏀
20:00
男子預賽第2輪VS.中國
李啟瑋/吳永盛/曾文鼎/劉錚/林庭 謙/阿巴西/謝亞軒/阿提諾/李德威/ 曾祥鈞/周伯勳/盧峻翔
拳擊🥊
15:30
男子51公斤級16強賽
杜柏緯VS.泰國/PANMOT Thitisan
16:00
男子71公斤級16強賽
甘家葳VS.斯里蘭卡/GALANI GAMAGE NMW
19:15
女子60公斤級16強賽
吳詩儀VS.哈薩克/ FLORENTINA TD
自由車🚴
10:00
場地賽男子全能賽第1場
張誌盛
10:18
場地賽男子爭先賽8強賽第1輪
康世峰VS.中國/薛晨曦
10:30
場地賽女子爭先賽資格賽
王慈均/陳靖云
10:56
場地賽男子爭先賽8強賽第2輪
康世峰VS.中國/薛晨曦
11:08
場地賽女子爭先賽32強賽
王慈均/陳靖云
自由車
11:32
場地賽男子全能賽第2場
張誌盛
11:50
場地賽男子爭先賽8強賽第3輪
康世峰VS.中國/薛晨曦
15:00
場地賽男子爭先賽4強賽第1輪
康世峰
15:06
場地賽男子爭先賽5-8賽
康世峰
15:09
場地賽女子爭先賽32強復活賽
王慈均/陳靖云
15:21
場地賽男子爭先賽4強賽第2輪
康世峰
15:25
場地賽男子全能淘汰賽
張誌盛
15:42
場地賽男子爭先賽4強賽第3輪
康世峰
15:45
場地賽女子美式接力決賽
曾可妡/黃亭茵
16:33
場地賽男子爭先賽決賽第1輪
康世峰
自由車
16:39
場地賽女子爭先賽16強賽
王慈均/陳靖云
16:57
場地賽男子爭先賽決賽第2輪
康世峰
17:03
場地賽男子全能記分賽
張誌盛
17:41
場地賽男子爭先賽決賽第3輪
康世峰
17:44
場地賽女子爭先賽16強復活賽
王慈均/陳靖云
馬術🐎
14:00
馬場馬術個人賽決賽
賴芷旻/葉繡華/張玉潔/黃駿傑
高爾夫⛳️
6:30
男子個人暨團體賽第1輪
蘇晉弘/洪健堯/王偉軒/葉昱辰
6:30
女子個人暨團體賽第1輪
黃亭瑄/錢珮芸/蔡佩穎
競技體操🤸
14:30
男子地版決賽
林冠儀/黃彥章
14:30
女子跳馬決賽
吳幸芬
14:30
男子鞍馬決賽
李智凱/蕭佑然
14:30
女子高低槓決賽
賴品儒/丁華恬
14:30
男子吊決賽環
林冠儀
圍棋
9:30
男子個人4強賽
許皓鋐VS.韓國
15:00
男子個人3-4名、決賽
許皓鋐
象棋
14:00
混合團體第1輪VS.香港
劉國華/葛振衣/趙奕帆彭柔安/李思誼
橋藝
9:00
男子團體預賽
陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/明 瑄/張偉明
9:00
混合團體預賽
范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/冠 瑄/蘇皓沂
13:30
女子團體預賽
劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/茗 清/劉藺秦
電子競技🎮
9:00
絕地求生分組預賽第一輪
王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳 鴻明
14:00
英雄聯盟4強賽VS.越南
朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/胡碩傑/洪 浩軒/蘇嘉祥
19:00
絕地求生分組預賽第二輪
王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳 鴻明
19:00
快打旋風5-敗部決賽
向玉麟VS.林立偉(台灣內戰）
19:00
快打旋風5-敗部決賽
向玉麟或林立偉VS韓國/金管禹
射擊🔫
9:00
男子10公尺空氣手槍資格賽
黃維德
11:30
男子10公尺空氣手槍決賽
黃維德
桌球🏓
11:00
女子單打32強賽
陳思羽VS.澳門/CHEONG Chi Hun
11:45
女子單打32強賽
鄭怡靜VS.北韓/KIM Kumyong
12:30
男子雙打32強賽
林昀儒/莊智淵VS.蒙古
13:04
男子雙打32強賽
黃彥誠/廖振珽VS.越南
16:00
女子雙打32強賽
陳思羽/黃怡樺VS.新加坡
16:35
女子雙打32強賽
鄭怡靜/李昱諄VS.馬爾地夫
17:10
男子單打32強賽
莊智淵VS.泰國/PANMOT Thitisan
17:55
男子單打32強賽
林昀儒VS.巴基斯坦/ZAHOOR Faizan
跆拳道🥋
9:00
女子+67公斤級16強、8強賽
潘韵慈VS.塔吉克 /ABDUSALOMOVA Munira
9:00
男子+80公斤級16強、8強賽
李孟恩VS.黎巴嫩/RAHI Ray
14:00
女子+67公斤級4強、決賽
潘韵慈
14:00
男子+80公斤級4強、決賽
李孟恩
網球🎾
10:00
男子雙打4強賽
許育修/莊吉生
11:00
女子雙打4強賽
梁恩碩/李亞軒VS.韓國
12:00
女子雙打4強賽
詹皓晴/詹詠然VS.印尼
14:00
混合雙打8強賽
許育修/詹皓晴VS.印尼
14:00
混合雙打8強賽
黃琮豪/梁恩碩VS.韓國
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