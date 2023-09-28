亞運棒球／林凱威中職出賽卻被狂噓！主播說出一句話讓球迷炸鍋

杭州亞運／奪金大熱門李智凱即將登場！28日中華隊賽程轉播懶人包

▲「鞍馬王子」李智凱即將於28日登板，有望為台灣再進帳一面金牌。（圖／中華奧會提供）
▲「鞍馬王子」李智凱即將於28日登板，有望為台灣再進帳一面金牌。（圖／中華奧會提供）

NOWnews／台北報導

2022年杭州亞運賽事正式日期從23日起到10月8日舉行，今年中華代表團派出521名運動員，參賽33種項目，其中柔道跆拳道、舉重、田徑，以及網球、軟網、桌球、高爾夫等球類運動，是我國代表團的重要獎牌庫。中華隊獎牌庫金、銀、銅都開張，柔道楊勇緯、連珍羚接力奪金，羅嘉翎、林唯均再為台灣進帳兩面銀牌27日張煥宜又在武術項目中為中華隊再搶一面銅牌，而本屆奪金大熱門李智凱也即將於今（28）日體操鞍馬項目中登板，每日賽程、觀戰懶人包都會持續更新，杭州亞運的相關報導也請持續鎖定《NOWnews今日新聞》！（持續更新）

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中華隊首日就開紅盤，靠著「柔道男神」楊勇緯的精湛表現，率先替我國拿下金牌，首日就達成隊史在亞運會第100金的非凡成就。而柔道連珍羚接棒摘金，感動國人，跆拳女將也十分感動人心，「國民女友」羅嘉翎、「跆拳仙女」自小學開始練習跆拳道的林唯均也都奪下銀牌，淚灑賽場，27日張煥宜又為中華隊再進帳一面銅牌

▲截至27日晚上八點止，中華隊一共進帳兩金三銀三銅，排名第十名。（圖／NOWnews社群中心製）
▲截至27日晚上八點止，中華隊一共進帳兩金三銀三銅，排名第十名。（圖／NOWnews社群中心製）

🇹🇼中華隊28日賽程🇹🇼

游泳🏊

10:00

女子50公尺自由式預賽

黃渼茜

10:39

男子200公尺蛙式預賽

蔡秉融

19:30

女子50公尺自由式決賽

黃渼茜

19:50

男子200公尺蛙式決賽

蔡秉融


羽球🏸

9:00

女子團體16強賽VS.香港

宋碩芸/林湘緹/張淨惠/楊景惇/戴 資穎/許玟琪/李佳馨/鄧淳薰/許雅 晴/林琬清

17:00

男子團體16強賽VS.馬爾地夫

蘇敬恒/戚又仁/蘇力揚/周天成/王 子維/葉宏蔚/王齊麟/李洋/盧敬堯/ 楊博涵


壘球🥎

15:30

女子小組單循環 超級輪/名次輪VS.香港

邱安汝/蔡珈蓁/杜雅婷/陳靖瑜/柯 夏愛/李思詩/楊依婷/林鳳珍/林志 霙/何欹璠/柯佳慧/陳家宜/蘇奕璇/ 劉瑄/沈嘉玟/張嘉芸/姜婷恩


籃球3X3🏀

18:15

男子小組賽第4輪VS.約旦

林信寬/江均/余祥平/汪哲宇


籃球5X5🏀

20:00

男子預賽第2輪VS.中國

李啟瑋/吳永盛/曾文鼎/劉錚/林庭 謙/阿巴西/謝亞軒/阿提諾/李德威/ 曾祥鈞/周伯勳/盧峻翔

▲中華藍39歲「大房東」曾文鼎還願意參加本屆杭州亞運。（中華籃協提供）
▲中華藍39歲「大房東」曾文鼎還願意參加本屆杭州亞運。（中華籃協提供）
拳擊🥊

15:30

男子51公斤級16強賽

杜柏緯VS.泰國/PANMOT Thitisan

16:00

男子71公斤級16強賽

甘家葳VS.斯里蘭卡/GALANI GAMAGE NMW

19:15

女子60公斤級16強賽

吳詩儀VS.哈薩克/ FLORENTINA TD


自由車🚴

10:00

場地賽男子全能賽第1場

張誌盛

10:18

場地賽男子爭先賽8強賽第1輪

康世峰VS.中國/薛晨曦

10:30

場地賽女子爭先賽資格賽

王慈均/陳靖云

10:56

場地賽男子爭先賽8強賽第2輪

康世峰VS.中國/薛晨曦

11:08

場地賽女子爭先賽32強賽

王慈均/陳靖云

自由車

11:32

場地賽男子全能賽第2場

張誌盛

11:50

場地賽男子爭先賽8強賽第3輪

康世峰VS.中國/薛晨曦

15:00

場地賽男子爭先賽4強賽第1輪

康世峰

15:06

場地賽男子爭先賽5-8賽

康世峰

15:09

場地賽女子爭先賽32強復活賽

王慈均/陳靖云

15:21

場地賽男子爭先賽4強賽第2輪

康世峰

15:25

場地賽男子全能淘汰賽

張誌盛

15:42

場地賽男子爭先賽4強賽第3輪

康世峰

15:45

場地賽女子美式接力決賽

曾可妡/黃亭茵

16:33

場地賽男子爭先賽決賽第1輪

康世峰

自由車

16:39

場地賽女子爭先賽16強賽

王慈均/陳靖云

16:57

場地賽男子爭先賽決賽第2輪

康世峰

17:03

場地賽男子全能記分賽

張誌盛

17:41

場地賽男子爭先賽決賽第3輪

康世峰

17:44

場地賽女子爭先賽16強復活賽

王慈均/陳靖云


馬術🐎

14:00

馬場馬術個人賽決賽

賴芷旻/葉繡華/張玉潔/黃駿傑


高爾夫⛳️

6:30

男子個人暨團體賽第1輪

蘇晉弘/洪健堯/王偉軒/葉昱辰

6:30

女子個人暨團體賽第1輪

黃亭瑄/錢珮芸/蔡佩穎


競技體操🤸

14:30

男子地版決賽

林冠儀/黃彥章

14:30

女子跳馬決賽

吳幸芬

14:30

男子鞍馬決賽

李智凱/蕭佑然

14:30

女子高低槓決賽

賴品儒/丁華恬

14:30

男子吊決賽環

林冠儀

▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲中華體操男團李智凱領軍，拿下團體銅牌，在杭州亞運拿下獎牌。（圖／中華奧會提供）
圍棋

9:30

男子個人4強賽

許皓鋐VS.韓國

15:00

男子個人3-4名、決賽

許皓鋐


象棋

14:00

混合團體第1輪VS.香港

劉國華/葛振衣/趙奕帆彭柔安/李思誼


橋藝

9:00

男子團體預賽

陳立錚/周哲民/葉政宏/王功杰/明 瑄/張偉明

9:00

混合團體預賽

范綱維/劉名謙/吳資麟/蔡博雅/冠 瑄/蘇皓沂

13:30

女子團體預賽

劉佩華/蕭冠筑/林蔭宇/陳瑩守/茗 清/劉藺秦


電子競技🎮

9:00

絕地求生分組預賽第一輪

王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳 鴻明

14:00

英雄聯盟4強賽VS.越南

朱駿嵐/邱梓銓/徐士傑/胡碩傑/洪 浩軒/蘇嘉祥

19:00

絕地求生分組預賽第二輪

王金弘/蔣健廷/王柏智/蔡宬鍑/陳 鴻明

19:00

快打旋風5-敗部決賽

向玉麟VS.林立偉(台灣內戰）

19:00

快打旋風5-敗部決賽

向玉麟或林立偉VS韓國/金管禹


射擊🔫

9:00

男子10公尺空氣手槍資格賽

黃維德

11:30

男子10公尺空氣手槍決賽

黃維德


桌球🏓

11:00

女子單打32強賽

陳思羽VS.澳門/CHEONG Chi Hun

11:45

女子單打32強賽

鄭怡靜VS.北韓/KIM Kumyong

12:30

男子雙打32強賽

林昀儒/莊智淵VS.蒙古

13:04

男子雙打32強賽

黃彥誠/廖振珽VS.越南

16:00

女子雙打32強賽

陳思羽/黃怡樺VS.新加坡

16:35

女子雙打32強賽

鄭怡靜/李昱諄VS.馬爾地夫

17:10

男子單打32強賽

莊智淵VS.泰國/PANMOT Thitisan

17:55

男子單打32強賽

林昀儒VS.巴基斯坦/ZAHOOR Faizan


跆拳道🥋

9:00

女子+67公斤級16強、8強賽

潘韵慈VS.塔吉克 /ABDUSALOMOVA Munira

9:00

男子+80公斤級16強、8強賽

李孟恩VS.黎巴嫩/RAHI Ray

14:00

女子+67公斤級4強、決賽

潘韵慈

14:00

男子+80公斤級4強、決賽

李孟恩


網球🎾

10:00

男子雙打4強賽

許育修/莊吉生

11:00

女子雙打4強賽

梁恩碩/李亞軒VS.韓國

12:00

女子雙打4強賽

詹皓晴/詹詠然VS.印尼

14:00

混合雙打8強賽

許育修/詹皓晴VS.印尼

▲「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴出征杭州亞運，已經確定在女雙項目上進帳獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲「詹家姐妹」詹詠然／詹皓晴出征杭州亞運，已經確定在女雙項目上進帳獎牌。（圖／中華奧會提供）
14:00

混合雙打8強賽

黃琮豪/梁恩碩VS.韓國

▲杭州亞運中華隊每日必看賽程，一起為中華隊加油。（圖／NOWnews社群中心製）
▲杭州亞運中華隊每日必看賽程，一起為中華隊加油。（圖／NOWnews社群中心製）

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