名家論壇》吳崑玉／自戀老人們的整合幻想

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老人們會動不動重複講述自己的當年勇，除了病理原因外，還有兩個主要的心理原因：其一，是在當年勇那些事之後，他再也沒做出過什麼值得稱道的事，所以記憶與人生時空，一直停格在最風光的那個時刻。其二，對於現在的問題或未來的前景，他也沒有什麼自己的想法，那些政策或口號或願景，都是別人幫他擬的，他自己沒有研究過，沒有消化過。所以只能用背的，用唸的，一目十行，過目即忘。他無法像賴副一樣，不帶筆電，不帶資料，侃侃而談，因為賴副講的那些東西，是他消化過的，已是他自己的想法。也許在侯爺心裡，未來要做什麼事？一點都不重要，遇到再說。唯一真實的只有自己的高光時刻，現在重要的只有奪得執政權，其他都是廢話，都是假的，眼睛業障重啊！
這種老人病通常伴隨著「自戀」，這是另一種心理疾病。自戀成疾的特徵之一，就是老要證明自己比別人優秀，所以你們不選我還要選誰?如果人家有一丁點比他強，他就會滿肚子不服氣，總要比一下或損一下，以證明自己才是天縱英明。所以有人總愛說自己智商157，強調自己是台大醫生，自稱「朕」，其他人都是奴才、宮女、或狗。偶而講講也就算了，但老在「重複(Repeat)」這些台詞，便說明他也已經老了，至少心態已經很老了。這種人「整合」了老態與自戀，或正在從老態添加自戀，或本就自戀結合老態的路上前進。他們滿腦子想的是，怎麼在垂幕之年，搶得人生最後一道光環，或證明自己很厲害，自己最優秀，自己也可以，而不是真心想為這個社會，帶來什麼正向的改變？
在侯爺、柯P這兩個自戀老人面前，最老的郭董反而顯得沒那麼老了。原因不是郭董心態有多年輕?而是他依然還在企業的線上或幕後，他每天依然要不斷應對這個世界的變化，所以他可以講AI，可以講經濟。但郭董也沒有跳出自戀老人的框架，要不然怎麼到現在還一直在講他買BNT？因為他平日的努力都是在做事業，那是「私」的，公的也就BNT那麼一件，不Repeat也就沒啥好講的了。其實以郭董條件與背景，他大可講基泰施工，講明揚火災，講蛋蛋危機，這些事件都是企業管理可以解析或解決的經典案例，但郭董卻輕輕放過，繼續走他的夜市，開他的連署站。
講白點，我不覺得三個自戀老人坐在一起喝咖啡，能創造出什麼新願景、新希望來。為什麼會1+1<2？你覺得公園裡那群下棋擺龍門陣的老人們，能講著講著就蓋出一間工廠嗎?兒孫們沒有要歧視老人，但誰都知道那些當年勇，那位當年很優秀的老大爺，現在已經只能出張嘴了。尤其當他們指指點點，意見特多又愛發牢騷時，更令人討厭。「你們要好好唸書啊！」那你當年怎麼不努力點好好唸書？自己不愛唸書又要求我好好唸書？當年唸那麼多四書五經，現在有個鳥用？我為什麼要辛辛苦苦唸到博士，來滿足你們的虛榮，好讓你們在親友面前有面子？
請問，你們真的覺得只要整合成一組人，就能喚起年輕人下架民進黨的熱情嗎？大家不會想，下架以後換你們這些老屁股上去，不會「能撈就撈，能混就混」嗎？這些自戀老人，就職之日便是待退之時，所在乎者只有自身頭頂的光環，誰願意為增添你們的虛榮而戰呢？
從去年底到現在，過去大半年了，有那一個自戀老人，藉那一件危機，證明自己解決當前問題的能力了呢？藍營有14個縣市長，侯爺自己就是新北市長，郭董有一堆企業界好友，柯P也有個政黨，你們為什麼不能先坐下來，協調出一個方案，串聯蛋商，解決蛋荒，平抑蛋價?或集資募資，補齊基層消防人員應對化災的裝備與人力?或聯名連署，希望共機不要再擾台衝撞?還記得郭董心心念念的BNT嗎?只要做成一件，那就是會振奮人心的，讓人記得的一大功德，那就是誰也奪不走的政治資產，你們為什麼只會碎碎唸，卻不願意動手做呢?明明你們手上有的是資源，卻拔一毛以利天下不為也，現在落到當三隻小豬，還在講智商數字和警察故事，民調起不來就是起不來，怪誰呢？
自戀老人是藍白陣營無可救藥的癌細胞，既無功能，又會吃掉其他正常功能細胞，還會不斷蔓延，擴張勢力。自戀老人集群總是深怕有人仍不知道他的豐功偉績，不記得他曾經多麼偉大，於是不厭其煩的一再宣揚。其實，那些事功，大家都知道，只是聽煩了，而且都過去了，再提起又能怎樣？兒孫們又不願傷老人的心，於是默默走開，甚至學會自動關閉耳朵。這是這些資源回收級的自戀老人，才讓這場選戰這麼難看，這麼早就進入垃圾時間。問題是，這些自戀老人還要續演一季，直到明年初才能下檔，真是讓人傷腦筋啊！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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