華為推麒麟晶片、泰山CPU 中國網友：整本《山海經》幾乎註冊完
華為25日在中國舉辦新品發表會，不僅請來天王級藝人劉德華擔任品牌大使，還強勢推出帶有「星閃」技術的無線耳機等，惟整場發表會並未透露旗艦手機「Mate 60 Pro」與麒麟晶片細節讓不少支持者失望，但這也再度掀起一波對於華為產品的討論，其中就有不少網友發現華為近年大規模註冊商標之名都取自《山海經》，笑稱「把整本都註冊光了」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國電信設備製造商華為在經過了受到中美貿易戰、科技制裁影響後，近期以最新旗艦機型Mate 60 Pro與似乎突破美方限制製造出先進晶片，再度成為眾人熱議話題。今年9月於深圳召開的華為新品發布會上，一口氣推出六、七款新品的大陣仗也讓不少支持者興奮不已，從產品規格到名稱更在中國社群網路上掀起大波討論，尤其是新機Mate 60 Pro搭載了中國晶圓代工廠中芯打造的「麒麟9000S處理器」晶片，在業界造成不小轟動。
事實上，自2019年開始華為就進行大規模的商標註冊，其中有大量名稱取自中國民間經典的神話傳說《山海經》中的珍奇異獸之名，耳熟能詳的包含鯤鵬、麒麟、朱雀、饕餮、騰蛇等。
這些商標也被陸續用在華為近年來推出的不少新品當中，例如伺服器平台取名自五嶽中的「泰山」寓意穩定、伺服器晶片「鯤鵬」除了是古代神鳥巨魚外也寄託遠大豪志的意象，程式設計語言則取自造字的「倉頡」；此外，獨立於安卓、iOS的操作系統「鴻蒙（HarmonyOS ）」則取自盤古開天闢地前，世界一團混沌狀態之名。
這些從巨大IP《山海經》內描述的上古異獸名稱註冊的商標，多半被歸屬在「第九類：科學、航海、測量、攝影、電影」以及「第四十二類：工業分析與研究」，兩者皆符合華為主要業務電信設備類相關產品；不少華為支持者也紛紛在中國社群平台樂稱「幾乎把整本《山海經》都註冊了」、「這不蒐集整套圖鑑了嗎」、「中國神話大IP，果然牛」。
無獨有偶地，其他中國企業也採用類似的註冊方法，雖然沒有華為的「神獸園」，阿里巴巴則註冊了「動物園」，旗下各種螞蟻、蝦米、天貓、閒魚、菜鳥、飛豬、盒馬（取自河馬）、考拉（取自無尾熊）等等；中國電動車大廠比亞迪則註冊了「王朝系」商標，從夏商周到唐宋元明清的都不放過。