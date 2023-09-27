美軍二兵叛逃北韓被驅逐出境！旋即遭到美方拘留 無法享受自由
北韓官媒《朝中社》報導，平壤當局今（27）日決定將今年7月從板門店叛逃進入北韓的美軍二兵金恩（Travis King）驅逐出境，而《美聯社》報導指出，金恩被驅逐出境後，已交由美方在中國當地拘留，將被送往德州布利斯堡（Fort Bliss）的陸軍醫院先觀察狀況，再面臨後續的處分。
記者倪浩軒/綜合報導
《朝中社》報導表示，當局已完成對金恩的訊問，金恩稱自己非法進入北韓是因為美軍內部「不人道的虐待和種族歧視」以及對「不平等的美國社會」感到失望，然而依據北韓法律，平壤決定將非法入境的金恩驅逐。
《美聯社》報導表示，匿名的官員已經證實，金恩交由美方在中國當地拘留，但並未透露美中北韓三方是如何完成交涉。由於金恩當初就面臨美軍的紀律處分，再加上他是自行非法入境北韓，與之前曾被北韓扣留的美國人不同，即使被北韓釋放，但金恩的麻煩很可能才正要開始。
考慮到北韓與美國近期的關係緊張，金恩僅在71天後就被北韓驅逐，時間上可說出乎意料地迅速，外界曾擔心北韓會將金恩視作政治籌碼長期扣留，但看來平壤當局判斷金恩不具備任何政治影響力。
回顧本案，金恩在7月18日由板門店越境闖入北韓，引發外界關注。金恩原本是美國陸軍第1裝甲師駐紮在韓國的成員，但因為被韓國指控涉及襲擊罪，遭到當局羈押，直到7月10日獲釋。當時金恩本應返回德州布利斯堡陸軍基地，面臨美軍的紀律處分，不料他卻趁機逃入北韓。