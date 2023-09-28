威力彩頭獎飆9億！財神寵愛「4星座、4生肖」　投注最佳時段快看

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第4名 魔羯座
小孟老師表示，天王星順行落在魔羯座偏財宮，28日充滿好運，若想要求得好運氣，建議在下注前觀想財神爺的樣子，並找一個碗盛水，再用筷子敲碗3下，讓財神知道你在哪裡，喝下水後可以獲得財神的財氣。幸運數字：1、4、3、5
第3名 獅子座
小孟老師指出，金星落在獅子座，代表獅子座能得到四周的財運，金星象徵維納斯，建議下注前用筷子對著每張鈔票畫下♀符號，再把鈔票拿去下注，說不定能好手氣。幸運數字：3、6、8
第2名 處女座
小孟老師透露，水星在處女座命宮，代表財氣充沛，加上水星引力，可以導入財氣到財帛宮位，建議民眾下注前找個紅包袋，並在裡面放入1元、5元、10元及50元硬幣，加起來為66元，象徵六六大順，在下注前要先將錢放入口袋中，說不定能有神奇好運出現。幸運數字：1、3、4、6、9
第1名 雙子座
小孟老師分析，太陽、火星落入雙子座的偏財宮位，顯示28日偏財運勢爆發力十足，而火星屬熱氣，建議在28日購買威力彩前喝杯溫開水，或者在溫開水、溫飲下方貼張圓形紅紙再喝水，可以催動強烈財氣，吸引財運上門。幸運數字：1、6、2、9
此外，小孟老師還點名，今（28）日這天生肖屬牛、兔、蛇、馬者，也有絕佳好運，但生肖羊遭沖，建議找人選號。絕佳財運方位為正北方，建議可以找住家或辦公室北方的投注站，可以獲得好財氣，財運最佳時機落在上午9時至11時、下午3時至5時。
【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權】