NBA／震撼彈！Damian Lillard交易到公鹿 跟字母哥連線衝擊冠軍
NBA波特蘭拓荒者隊今（28）日傳出震撼消息，在拓荒者待了11個球季的球星Damian Lillard，確定要被交易到密爾瓦基公鹿隊，跟「字母哥」Giannis Antetokounmpo並肩作戰，並且拓荒者展開三方交易，而太陽送出當家球星Jrue Holiday、 Deandre Ayton,、Toumani Camara，以及2029 年不受保護的首輪選秀權以及2028 年和2030 年不受保護的互換權，太陽獲得Jusuf Nurkic、Nassir Little、Keon Johnson、Grayson Allen等球員回報，正式宣告「小李人生」終結篇。
記者吳政紘/綜合報導
根據美國媒體《ESPN》報導，Damian Lillard在 2023 年自由球員市場的第二天就請求交易，不過他提出「賣我」宣言、熱火、暴龍等東區球隊都有興趣，最後落腳公鹿。他在 2022 年夏天簽下了一份為期兩年的頂薪續約合約。Lillard在接下來的四個賽季中還可以領到 2億1620萬美元，其中包括 2026-27 賽季的 6320 萬美元。
Damian Lillard上賽季場均得到32.2分，創職業生涯新高，在過去兩個賽季因傷病困擾他之後，他重新找回身手，他在這段時間缺席了77場比賽，是他職業生涯前10個賽季缺席比賽的兩倍。讓拓荒者隊過去兩個賽季都錯過了季後賽。
Damian Lillard帶領拓荒者8度進入季後賽，並在 2018-19 賽季進入西部決賽。然而，儘管拓荒者隊擁有球隊歷史上最好的球員，但他們大多在首輪出局，永遠無法登上聯盟的頂峰。
Damian Lillard也是拓荒者隊歷史上的得分王（19,376分），在2022年超越「滑翔人」Clyde Drexler，並且在三分球命中數、罰球命中數和場均得分方面都是隊史第一。