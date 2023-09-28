NBA／Damian Lillard「小李人生」最終章 為何他不想留在拓荒者
震撼交易！NBA密爾瓦基公鹿隊跟鳳凰城太陽、波特蘭拓荒者進行三方交易，宣布引進頂級球星Damian Lillard，並且送出2029 年不受保護的首輪選秀權以及2028 年和2030 年不受保護的互換權，太陽獲得Jusuf Nurkic、Nassir Little、Keon Johnson、Grayson Allen等球員，而拓荒者可能會交易Jrue Holiday、 Deandre Ayton,、Toumani Camara等人，再度尋求交易空間，不過重點在於，Damian Lillard為何想要出走？
記者吳政紘/綜合報導
Damian Lillard是拓荒者當家球星，並且是隊史得分、三分球、罰球等多項紀錄保持者，他在拓荒者11年時間，雖然8次帶球隊進入季後賽，卻都鎩羽而歸，最經典的是「絕殺時刻」Damian Lillard在2019年季後賽首輪對戰雷霆，他投進超遠三分絕殺，成為真正的英雄。
但最後該賽季，季後賽Lillard率拓荒者隊以4:1戰勝雷霆，4:3擊敗金塊，但卻在西區決賽，被金州勇士隊4:0橫掃。
Damian Lillard應該是最有機會拿到冠軍戒的球星之一，但他在拓荒者看不到未來，尤其當金塊已經拿下總冠軍後，Damian Lillard希望做出改變，他曾在自由市場希望拋出「賣我」，要球隊好好大破大立，更要求想要去邁阿密熱火，但南灘無法提供他有效的報價，拓荒者寧願婉拒。
就當大家可能以為Damian Lillard在賽季前，還會留在母隊同時，公鹿隊、太陽都有興趣參與這筆交易，拓荒者需要重建，儘管他們找來超級菜鳥Scoot Henderson，可能頂替他的位置，也給了Jerami Grant 1億6000萬美元的大約，這也讓Damian Lillard認為，「是時候該走了」。