▲我們是否被困於「旅遊氣泡」？全球調查揭示旅遊習慣

- YouGov 對超過 17,500 名來自 15 個旅遊目的地之人士進行的國際調查顯示，全球近三分之二的人會優先考慮前往朋友和家人已經去過的地方旅遊，這加劇了某些地區的過度旅遊問題，同時使其他目的地相對未被探索。
- 66% 的旅客認為前往熟悉的地方旅遊很重要，接近一半的受訪者對前往他們了解不多的地方感到不自在。
- 然而，在那些前往新目的地的人中，83% 的人同意他們在回來後觀點發生了變化或擴大了視野。
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由沙特旅遊局委託進行的 YouGov 調查涵蓋了亞洲、非洲、美洲、歐洲和中東地區的 15 個國家，受訪人數超過 17,500 人，並於今年在利雅德舉行的世界旅遊日前發布。雖然不同地區的結果有所不同，但研究顯示，66% 的旅客偏好前往熟悉的國家旅遊，67% 的人通常會前往他們之前去過或在社交網絡（如家人和朋友）聽過的目的地。
調查結果中存在一些全球差異，90% 的中東國家旅客認為對目的地的熟悉程度是他們作出旅行決策時的關鍵因素，而英國 (62%)、法國 (75%)、中國 (68%) 和日本 (74%) 的旅客對前往他們了解程度較低的地方旅遊感到較為自在。
對於旅遊業發展尚未成熟，且國際宣傳資金有限的目的地來說，這意味著其缺乏創造熟悉感的能力，而這在人們選擇旅遊目的地時顯然是一個重要因素。另一方面，對於較成熟的旅遊目的地來說，其挑戰在於鼓勵遊客離開熱門景點，前往較少人認識的地區。
這項調查的結果與先前的研究互相呼應，該研究發現 80% 的旅客只會造訪全球 10% 的旅遊目的地[1]，這項調查的極端發現不僅突出了旅客對熟悉目的地的偏好，亦闡明全球需要更可持續的旅遊習慣。
沙特旅遊局行政總裁兼董事會成員 Fahd Hamidaddin 表示：「這項國際調查的結果為我們提供了對全球旅客趨勢和習慣的深入分析，以及熟悉感在他們在選擇目的地時的重要性。」
「然而，熟悉感並不代表著目的地需要妥協其真實性，因為研究亦證實了一個觀點，就是到訪新地方能夠加深我們對多元文化的欣賞，並促進相互理解。在旅行時，我們是美好事物的代理人，我們將自己的文化傳播出去，並帶著新發現、新想法和新視角回家。」
「我希望透過強調旅行擁有拓闊視野的力量，能夠激勵更多人選擇前往較不熟悉的目的地。我期待於本週在利雅德舉行的世界旅遊日期間，與同行們討論這項調查的結果，探討我們如何一同繼續讓世界各地對所有人都具有吸引力且易於接觸。」
調查結果為克羅地亞和法國等國家最近的新聞報導提供支持，這些國家已實施措施以更好地控制最熱門目的地的大量旅客。克羅地亞杜布羅夫尼克市已實施「尊重城市」活動，以管理旅遊業並減少其帶來的影響，而法國旅遊部長 Olivia Gregoire 則表示法國需要在旺季更好地管理大量湧入的旅客，他們會威脅到「環境、當地居民的生活質素以及遊客的體驗」。
在勇敢嘗試新目的地的旅客當中，有 83% 的人表示這項經歷改變或拓闊了他們的視野，這提供了有力的證據，證明旅遊對於連繫人們和增進相互理解的很大影響。
這項全球調查受沙特旅遊局委託，在今年的世界旅遊日 (WTD) 前進行，WTD 將於 9 月 27 日至 28 日在利雅德舉行。WTD 2023 將聚集全球各地的旅遊部長、行業領袖和專家，活動主題為「旅遊與綠色投資」。透過一系列吸引的會議、小組討論和研討會，參與者將探討旅遊和全球合作在推動繁榮、保護文化、保護環境，以及促進一個更和諧、更緊密聯繫的世界中所擔當的重要角色。
關於沙特旅遊局
沙特旅遊局 (STA) 於 2020 年 6 月成立，負責在全球市場推廣沙特的旅遊景點，並透過各項計劃、套餐和商業支援，為該旅遊景點開發提案。其任務包括開發沙特獨特的資源和旅遊景點，主辦和參與業界活動，並在本地和海外推廣沙特的旅遊品牌。STA 在全球設有 16 個代表處，在 38 個國家或地區提供服務。
關於 UNWTO
世界旅遊組織 (UNWTO) 是聯合國機構，負責促進平等、包容和可持續發展的旅遊。世界旅遊組織與其成員國、國際組織和私營部門合作，促進所有人的安全和無縫旅行體驗。UNWTO 也致力於使旅遊業成為信任和國際合作的基礎，成長和機會的核心支柱。作為聯合國體系的一部分，UNWTO 處於全球實現 2030 年可持續發展議程的前沿，包括創造體面工作、促進平等和保護自然和文化遺產的能力。
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