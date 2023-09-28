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7月交通事故死亡奪220命　1-7月累計仍較去年高

▲7月道路交通事故死亡人數220人，創下今年單月新低紀錄。（圖／記者郭凱杰攝,2023.0901）
▲7月道路交通事故死亡人數220人，創下今年單月新低紀錄。（圖／記者郭凱杰攝,2023.0901）

記者許若茵／台北報導

交通部27日召開道安說明會，7月道路交通事故死亡人數220人，創下今年單月新低紀錄，機車、高齡者、行人均下降，不過整體來看，今年1到7月累計道路交通事故仍比去年同期增加2.5萬多件。

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根據統計，112年7月單月道路交通事故33723件，造成220人死亡、45047人受傷，比去年同期增加2216件、減少15人死亡、增加2854人受傷。7月道路交通事故死亡人數220人，為今年至今單月最低，機車、高齡者、行人均下降。其中機車死亡140人、高齡者死亡91人、行人死亡28人，而酒駕造成死亡20人。

就縣市來看，交通部指出，112年7月道路交通事故死亡南投績效最差，宜蘭績效最佳。整體死亡人數以南投增加7人最多，行人以臺北、臺中各增加3人並列最多；機車以南投、嘉縣各增加5人最多；高齡者以南投增加4人最多；酒駕死亡則以屏東、臺東各增加3人最多。7月單月以宜蘭表現較佳，其整體死亡減少8人、機車減少8人；行人死亡以臺南、高雄各減少4人並列最多；高齡死亡以臺南減少11人最多；酒駕死亡以桃園減少4人最多。

今年1至7月道路交通事故23萬5595件，造成1789人死亡、315751人受傷，比去年同期增加25847件、增加79人死亡、增加37380人受傷。其中機車死亡1138人、高齡者死亡719人、酒駕造成死亡151人、行人死亡201人。

有關縣市112年1至7月道安績效，交通部說，表現較不佳的縣市，整體死亡人數以臺中增加35人最多，行人死亡以臺北增加12人最多，機車死亡以臺中增加31人最多，高齡者死亡以臺北增加15人最多，酒駕死亡以宜蘭增加7人最多。至於表現較佳的縣市，新北整體死亡減少29人最多，高齡減少20人最多，高雄行人死亡減少13人最多、酒駕減少8人最多，桃園機車死亡減少19人最多。

針對行人安全改善重要指標，行人專用時相及早開時相完成3232處，較上月2898增加334處，其中以臺北市增加75處最多，其次依序為臺南市增加71處、臺中市增加68處、新北市增加58處；非六都縣市以宜蘭縣增加13處最多，其次為基隆市增加11處。行人穿越道退縮部分，直轄市以新北市297處最多，與上個月數量相較亦以新北市增加184處最多，其次依序為高雄市增加75處、臺中市增加71處，非直轄市以彰化縣105處最多，及其較上個月數量增加26處也最多。
 

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