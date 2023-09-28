經濟成長率挑戰保1！Q4調薪意願創7年新高　景氣勞工不樂觀

我是廣告 請繼續往下閱讀
相形之下，對於Q4景氣，上班族比較保守面對，持平看待的有52.3%，樂觀的佔24.2%，悲觀看待的有23.5%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」為+0.7%，去年同期則為-1.3%，相較Q3調查為+2%：「樂觀度」縮小，但尚未翻轉成悲觀狀態。
至於薪資方面，針對2023年「前3季」的薪資水準，合計有56.9%的企業表示，「有替」員工加薪過，其中情況又分成：「有，但屬於績效加薪」佔了40.2%；「有，而且是全面加薪」則佔16.7%，「齊頭式」調薪的公司仍屬少數。整體比例略高於去年同期的56.8%，以及前年的49.9%，還有2020年的56.2%，但仍未回到疫情前的水準，也就是2019年前3季調查的69.1%。
對於接下來的薪酬規劃，根據調查顯示，合計有53.6%的企業透露，在今年第4季有加薪計畫，而且又分成：41.6%計畫「績效加薪」；僅有12%計畫「全面加薪」。對於預計加薪的幅度，平均值落在4.1%。因此Q4預估調薪的比例，還是多於去年同期的49.8%，創下7年以來新高，但仍不如2016年第4季調查的55%。
除了調薪外，激勵員工或留住人才的方式，還有靠獎金或紅利，本次調查也發現，合計有41.3%的企業表示，在第4季「有」員工分紅或發獎金計畫：其中29%為「平均金額沒有比去年同期高」；12.3%為「平均金額比去年同期高」。觀察第4季「分紅或發獎金」比例，也高於去年同期的39.4%，以及前年的32.1%，還有2020年的37.9%，但仍略低於疫情前水準，回顧2019年Q4時為42%。
反之，由勞工角度詢問，卻發現僅有14.8%的上班族透露，在今年前3季，公司「有替」自己加薪過，不過比例低於去年同期的15.9%。這也代表還有高達85.2%的勞工，在今年1到9月份「沒有」被加薪；這些人更希望在第4季，平均能被調薪2963元，這當中有18.4%的人，甚至期盼月薪能加「5000元(含)以上」。若以官方「經常性薪資」45381元估算，月收入大約需要再增加6.5%，勞方才會感到滿意。
觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，一方面內需廠商業績回升，但另一方面外銷接單卻衰退，今年第4季更處於明年元月大選前夕，導致資方觀望氣氛濃厚；雖然已安然度過3年疫情，企業主面對未來營運，態度仍顯得「偏樂觀卻不失保守謹慎」。
楊宗斌也認為，由於接近「歲末人力盤點」時機，11月份將邁入「考績評比季」，勞工們紛紛提高職場危機意識；還有持續遭遇通膨壓力，導致生活開銷增加，吃掉薪水漲幅，所以對於第四季景氣，勞方沒有太樂觀的權利，甚至需要「開源節流」來度過財務吃緊的窘境。
楊宗斌預估，隨著邊境解封、疫情降級，使部分資方業績回溫，對調薪、分紅獎金的意願，自然跟著增加；只是雖然恢復到損益兩平狀況，或者仍保持獲利，不用採取無薪假或大量解僱手段，但保留帳上現金或盈餘的方向是確定的，未雨綢繆才能應付「年關」之前的突發狀況。