秘魯智利嚴格管控　巴西擔心出現新移民危機

我是廣告 請繼續往下閱讀
拉米雷斯是2022年經由阿克里與秘魯邊境進入巴西的3375名委內瑞拉人之一，與2021年1862人和2020年572人入境相比，人數顯著增加。
根據巴西聯邦警察指出，過去，海地人占多數，但今天，委內瑞拉人是經由與阿克里邊界進入巴西的最大外國群體。
自2020年以來，有8500多名委內瑞拉人經由巴西阿西斯市（Assis Brasil）越過巴西-秘魯-玻利維亞邊境。今年截至9月12日，已有2706名委內瑞拉人經此途徑入境巴西。
據當地官員稱，越來越多的委內瑞拉移民使阿克里州的收容所不堪重負，並引發對新移民危機的擔憂，類似該州在2013年和2021年所發生的情況。
秘魯政府頒布一項旨在驅逐無身分證外國人的法令，加劇這些擔憂。該法令將於10月28日生效。
研究巴西移民問題的阿克里聯邦大學（Ufa）教授兼研究員馬米德（Letícia Mamed）表示，秘魯政府的這項新政策讓人擔心，因為巴西將成為移民在第一時間內選擇遷居的地方，跨越巴西邊界的流動將加劇。
聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）巴西辦事處承認阿克里州委移民局勢的嚴重性，表示拉丁美洲和加勒比海地區面臨流離失所危機，其複雜性和規模都是前所未有的。
聯合國難民事務高級專員公署指出，被迫跨越阿克里邊境的遷移活動，是由暴力、不安全、不平等和侵犯人權等基本、持續和強烈的原因所造成；仇外心理增加以及COVID-19大流行對該地區最脆弱人群造成的沉重損失，使情況更加複雜。
上周，國際特赦組織（Amnesty International）發布的「規正與保護：保護委內瑞拉公民的國際義務」報告，強調「越來越多委內瑞拉人流離失所」，以及「哥倫比亞、秘魯、厄瓜多和智利未能履行其義務」。
國際特赦組織美洲區主任派克（Ana Piquer）表示，面對拉丁美洲和加勒比海地區前所未有的危機，哥倫比亞、秘魯、厄瓜多和智利卻無法或不願意保護逃離委內瑞拉的人。
派克指出，這些國家向移民提供合法居留的各種措施和方案，不符合國際法規定的標準；這些國家有機會也有義務緊急保護其領土上的500多萬委內瑞拉人。
根據委內瑞拉難民和移民機構間協調平台R4V指出，巴西是拉丁美洲和加勒比海地區接收委內瑞拉難民和移民第3多的國家，截至2023年8月為47萬7493人，僅次於哥倫比亞290萬人和秘魯150萬人。
委內瑞拉人在2010年代中期開始大舉遷離他們的國家，試圖在國外尋求更好的機會和生活條件。
由於困擾該國的嚴重經濟和政治危機，造成惡性通貨膨脹、食品和藥品短缺、政治不穩定和社會動盪，委內瑞拉的大規模移民在2015年左右獲得新動力。
根據聯合國難民事務高級專員公署的數據指出，迄今為止，已有770多萬委內瑞拉人離開該國尋求更好的生活，其中超過650萬人前往拉丁美洲和加勒比海國家。（編輯：陳承功）1120928