打擊緬甸詐騙！雲南設邊境嚴管區限制通行　減少人員偷渡參與犯罪

印度將成下個移工來源國！印媒：10月與台灣簽約

▲印度媒體報導，印度政府將於下月與我國簽定協定，開放印度為台灣的新移工來源國。圖為印度。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度媒體報導，印度政府將於下月與我國簽定協定，開放印度為台灣的新移工來源國。圖為印度。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

我國少子化和高齡化加劇，面對嚴重的缺工問題，政府打算以新增移工來源國作為解方，尤其是補充人力極度短缺的製造業、營建業、家庭幫傭及農漁業。印度媒體報導，印度政府將於下月與我國簽定協定，開放印度為台灣的新移工來源國，對此我國政府勞動部也做出回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《印度斯坦時報（Hindustan Times）》報導，台灣正面臨少子化和缺工壓力，台灣與印度計劃最快下個月簽署移工合作備忘錄（MOU）。知情人士透露，台灣對於引進印度勞工投入數個產業表達興趣，目前台灣在4個主要領域出現人力短缺，包括製造業、營建業、家庭幫傭及農漁業。而台灣企業主要有意延攬印度東北省份勞工，原因包括文化和飲食習慣相似。

針對印度媒體報導，傳出下個月印度政府要跟台灣簽訂合作，根據《中國時報》，勞動部常務次長陳明仁對此表示，對於引進印度新移工，尊重外國使節的說法，有關與新來源國引進事宜還有各自程序要進行，依照慣例會等相關程序都完成後，才會對外說明或證實。

近期有印度民間團體拜會我國政府官員，印度台北協會（India Taipei Association）會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）在12日會見台灣行政院長陳建仁，同樣提到將在傳統醫藥領域和移工領域進行合作，間接承認已針對移工事宜進行磋商。我國移工來源國目前包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、蒙古，但因文化和背景因素，以印尼、菲律賓、泰國、越南為主力。

如今我國有超過73萬名移工，分為進入工廠的產業移工和協助照顧長輩的社福移工。產業移工以越南籍占最多數，約為22.8萬人，占產業移工總人數的45%，其次依序為菲律賓12.6萬人(25%)、印尼8.4萬人(17%)及泰國6.6萬人(13%)。社福移工則以印尼籍為最多約16.5萬人，占社福移工總人數的75%，其次依序為越南2.7萬人(12%) 、菲律賓2.8萬人(13%) 。    

名家論壇》沈怡昕／紀錄逃跑移工之死　《九槍》帶我們見樹又見林

巷仔內／勿將放寬移工政策當政治籌碼！「弱弱相殘」社會亂象惡化

薪水月入逾8萬！韓國擬開放家事移工　首爾試驗計劃獲批准

「奴工長照」是台灣之恥！廢除移工24小時待命制迫在眉睫

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞