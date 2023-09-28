印度將成下個移工來源國！印媒：10月與台灣簽約

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針對印度媒體報導，傳出下個月印度政府要跟台灣簽訂合作，根據《中國時報》，勞動部常務次長陳明仁對此表示，對於引進印度新移工，尊重外國使節的說法，有關與新來源國引進事宜還有各自程序要進行，依照慣例會等相關程序都完成後，才會對外說明或證實。
近期有印度民間團體拜會我國政府官員，印度台北協會（India Taipei Association）會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）在12日會見台灣行政院長陳建仁，同樣提到將在傳統醫藥領域和移工領域進行合作，間接承認已針對移工事宜進行磋商。我國移工來源國目前包括印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、蒙古，但因文化和背景因素，以印尼、菲律賓、泰國、越南為主力。
如今我國有超過73萬名移工，分為進入工廠的產業移工和協助照顧長輩的社福移工。產業移工以越南籍占最多數，約為22.8萬人，占產業移工總人數的45%，其次依序為菲律賓12.6萬人(25%)、印尼8.4萬人(17%)及泰國6.6萬人(13%)。社福移工則以印尼籍為最多約16.5萬人，占社福移工總人數的75%，其次依序為越南2.7萬人(12%) 、菲律賓2.8萬人(13%) 。