Q4招募意願創11年同期新高！均薪逾42K　3行業需求旺

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若以「產業別」進行交叉分析，Q4企業「徵才意願較高」的行業，依序為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(95.2%)、「批發零售與貿易」(94.4%)、「運輸與物流倉儲」(93.1%)，以及「金融保險與會計統計」(92%)、「科技資訊」(91.3%)。
這也表示其餘9.8%的企業，在第4季「無徵才計畫」，其中又分成：5.6%為「沒有徵才計畫，也沒有裁員計畫」；4.2%為「沒有徵才計畫，但有裁員計畫」。
至於第4季應徵新員工的原因，主要依序為「一直處於缺工狀態」(38.9%)、「無擴編，單純填補人員離職空缺」(25.2%)，以及「訂單或業務增加而擴編」(19.8%)、「公司擴點、展店而擴編」(16.1%)。
因此合計「要擴編」的企業，比例共有35.9%，雖然略少於Q3的36.4%，不過明顯多於去年Q4的28.3%，還創下9年同期新高，僅低於2014年第4季的39%。
同時資方Q4「缺工比例」為38.9%，不僅略高於前一季的38.5%，也多於去年同期的34.5%，創下11年以來同期新高。平均而言，每一家企業對人才的需求為12.8人，規模小於前一季的15.3人，但仍多於去年同期的12人。
在可複選情況下，今年第4季計畫徵才的企業，它們釋出的主要職缺類型，又分成了：62.8%屬於「基層員工」；屬於「第一線門市或銷售、業務人員」的，也佔42.2%；屬於「產線作業員」部分的有32%；屬於「儲備幹部」的佔25.8%；屬於「工讀生或臨時工、計時人員」也有24.4%。
進一步詢問企業，針對這些主要職缺，開出的薪資又有多高呢？調查則顯示，企業平均提供的月薪條件，落在42299元，明顯高於Q3調查時的38310元，也多於去年Q4的41443元，續創11年同期新高。
解讀此次調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌預估，企業仍看好「邊境解封」後，消費商機有望明顯復甦，像是帶動「報復性」旅遊潮、購物熱，因此各大產業在「求才」方面，第4季屬於「內熱外冷」：從國慶連假開始，到百貨週年慶與聖誕、跨年檔期，內需型店家面臨「缺工潮」，所以不斷有徵人需求，只是其中有不少的工作，可能屬於「臨時性」職缺。
楊宗斌也認為，部份科技業或製造業公司，受制於全球通膨問題，影響終端產品的歲末買氣，導致資方庫存壓力，有待持續觀察去化狀況。因此各行各業的職缺「有增有減」，第四季整體起薪的波動「尚稱平穩」，例如勞方犧牲年終獎金，選擇提前轉職的「薪資補償」依舊存在，但期望顯著往上調整的空間不大。