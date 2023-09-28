83%上班族計畫換工作！36%行動中　3大導火線老闆注意聽

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在「跳槽主因」方面，在可複選狀況下，依序包括了「現在工作的薪水太低」(62.3%)、「覺得公司未來沒有發展性」(47.9%)、「太久沒有調薪」(41.1%)，以及「想要轉行或創業」(40.1%)、「擔心所處行業的前景」(29.2%)。
其餘導致勞工Q4想離職的原因，又分別有「工作壓力太大」(28%)、「擔心被裁員減薪或放無薪假」(26.9%)、「對現在的工作沒興趣」(22.2%)，以及「工作量太大」(20.8%)、「工作時間太長」(19.6%)。
對於第四季想跳槽的熱門行業，在可複選狀況下，前5名依序是：「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.5%)、「科技資訊」(32.4%)、「批發零售與貿易」(29.8%)，以及「運輸與物流倉儲」(26.7%)、「傳統製造業」(20.3%)。
其他計畫轉職的行業別，又分別為：「文教業」(19.3%)、「民生服務業(不含餐宿休旅)」(18%)、「金融保險與會計統計」(16.9%)，以及「醫護與生技」(15.9%)、「大眾傳播與公關廣告」(14.7%)。
那麼對於新工作的「月薪期望值」，又是多少呢？此次調查也顯示，平均落在4萬3087元，高於前一季期望的4萬1850元，也多於去年同期的4萬2295元，創下10年同期新高。