首位考取檢察官的女官兵！親臨屏東反賄選 為新住民辦講習
針對明(113)年1月13日即將舉行的總統副總統與立法委員公職人員選舉，移民署屏東縣專勤隊為捍衛乾淨選風，嚴防境外勢力介入選舉，特別邀請屏東地檢署蕭惠予檢察官擔任講座，於昨（27）日下午舉辦「查處選舉案件精進講習」，期能全面提升移民官的執法專業知能。
國際中心賴正琳／綜合報導
蕭惠予檢察官為全國第一位考取司法官的女軍官，除了深入解說新型賄選手法、傳授偵辦案件經驗，亦就相關法令如「選罷法」、「反滲透法」、「國安法」以及近期修訂的「鼓勵檢舉妨害選舉要點」進行講解，讓移民官熟悉相關法令及介賄選態樣，提升執法素養。隨著科技的進步，影響選舉的手法趨於複雜多變，防堵境外勢力的介入已然成為本次查賄的重點工作之一，「鼓勵檢舉妨害選舉要點」亦將境外勢力介選納入，嚴防境外勢力對我國選舉環境的威脅。
曾服務於憲兵204指揮部擔任中尉的美女檢察官蕭惠予，在2017年錄取率約1%的司法官考試激烈競爭中脫穎而出，成為國軍首位通過司法官考試的女性官兵，她在本次講習中也竭盡專業幫助大家精進職能。
屏東縣專勤隊隊長黃仲傑表示，為強化轄區查察工作，將持續聯手屏東縣服務站共同向新住民宣導反賄選，建立選舉制度的正確觀念；另外，舉發境外勢力介入選舉之檢舉獎金最高為新臺幣2,000萬元，民眾若發現不法，歡迎踴躍撥打檢舉專線0800-024099再按4，呼籲全民共同守護民主，營造乾淨選風。