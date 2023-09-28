NBA／拓荒者將積極交易Jrue Holiday 美媒曝這3隊將會是潛在下家
NBA波特蘭拓荒者在28日透過三方交易將Damian Lillard送至密爾瓦基公鹿，並在交易案中拿回Jrue Holiday、Deandre Ayton、Toumani Camara與2029年不受保護首輪籤，和2028、2029不受保護的首輪籤互換權，但據知名記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「預計拓荒者將會立即展開談判，將Jrue Holiday送走。」
記者張志宇/綜合報導
《The Athletic》記者Shams Charania也在28日報導指出，「未來幾天內，拓荒者將會積極行動，為Jrue Holiday尋找下家，且Jrue Holiday預計會在市場上受到熱捧，他是一位攻防出色的球員，據我所知目前熱火、暴龍、塞爾提克都是潛在下家。」
其中76人隨隊記者Keith Pompy也在28日透露，「隨著Damian Lillard交易案達成，76人也將有所動作，因為James Harden已明確表明不想為費城效力，且76人想要透過James Harden換回明星等級的球員，Jrue Holiday將會是球隊追求的對象。
本次三方交易案中，拓荒者將Damian Lillard送至公鹿，收到Jrue Holiday、Deandre Ayton、Toumani Camara與2029年不受保護首輪籤，和2028、2029不受保護的首輪籤互換權，太陽則獲得Jusuf Nurkic、Nassir Little、Keon Johnson、Grayson Allen等球員。