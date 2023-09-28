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泰勒絲新戀情曝光！「無尾熊式」勾纏超帥球星　親密互動全被拍下

▲泰勒絲新戀情疑似曝光，與足球球星凱爾西在餐廳親密互動，整個人以「無尾熊式」掛在南方身上。 （圖 ／泰勒絲IG）
▲泰勒絲新戀情疑似曝光，與足球球星凱爾西在餐廳親密互動，整個人以「無尾熊式」掛在南方身上。 （圖 ／泰勒絲IG）

記者吳雨婕／綜合報導

西洋流行天后泰勒絲（Taylor Swift）於今年4月分手交往6年的演員喬歐文（Joe Alwyn），之後傳出與英國搖滾樂團The 1975的主唱馬修希利（Matty Healy）交往，不過戀情僅維持一個月就結束。近來泰勒絲則是被爆出與美式足球球星凱爾西（Travis Kelce）熱戀中，還被捕捉到小倆口親密互動，約會時泰勒絲整個人以無尾熊式掛在凱爾西的身上。

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泰勒絲日前現身凱爾西所屬的堪薩斯城酋長對上芝加哥熊隊的比賽現場，她還與凱爾西的媽媽坐在同一個包廂為凱爾西打氣，兩人相談甚歡，就連離開時，泰勒絲都是與凱爾西一起離開，新戀情疑似曝光。

▲泰勒絲在MTV音樂錄影帶大獎上弄丟鑽戒。（圖／翻攝MTV推特）
▲泰勒絲遭爆新戀情。（圖／翻攝MTV推特）
▲泰勒絲與凱爾西親密互動全被拍。（圖／翻攝《TMZ》）
▲泰勒絲與凱爾西親密互動全被拍。（圖／翻攝《TMZ》）
據外媒《TMZ》報導，凱爾西包下了堪薩斯城一家屋頂餐廳，據悉這家餐廳是該地區最時尚的地方之一，球賽結束後，凱爾西與泰勒絲一起到這家餐廳慶祝，曝光的照片中可以看到凱爾西坐在椅子上，泰勒絲則是用手勾著凱爾西的脖子，整個人以輕鬆的姿態掛在男方身上。

事實上，泰勒絲與凱爾西已經一起出去玩幾次了，凱爾西日前在他的Podcast節目上，談到泰勒絲，直言女方非常勇敢，因為她大方地出現在比賽中，還與他的媽媽一起同框，凱爾西似乎對於這段感情非常滿意，此外，泰勒絲對於傳出戀情一事尚未回應。

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