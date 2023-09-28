湯姆克魯斯遭揭「17年只被看見睡覺2次」！本尊無奈：試過別這樣
好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）以演出電影《不可能的任務》系列走紅，今年61歲的他無論是體力上或者身材上都保持的很好，讓人看不出歲月在他身上留下的痕跡，而近來有湯姆克魯斯的演員夥伴提到，「17年來只看過他（湯姆克魯斯）2次睡覺」，讓外界震驚，對此湯姆克魯斯在受訪時也大方承認，並直言：「我試過盡量不要這樣。」
記者吳雨婕／綜合報導
綜合外媒報導，湯姆克魯斯出席宣傳《不可能的任務：致命清算第一章》時，現場有媒體提問，透露與湯姆克魯斯合作多年的搭檔表示，「17年來只看過你睡覺2次，一次是飛去東京的航班上，二是在零重力的床上。」湯姆克魯斯聽聞笑回：「你知道嗎？我試過不要這樣。」大方認了此事。
湯姆克魯斯也說到，自己真的幾乎沒怎麼睡覺，比較像是「失去知覺」，「這可能就像是自然發生的，我喜歡我的一天早點開始，也早點度過。」而湯姆克魯斯也透露曾為了煩惱《不可能的任務：致命清算第一章》結局，而讓他整夜難眠。
此外，湯姆克魯斯日前響應美國演員工會跟進編劇工會展開的罷工運動，當時正在進行《不可能的任務：致命清算第一章》宣傳的他，還特別取消到日本的行程。