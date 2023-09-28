天氣預報／中秋連假天氣出爐！颱風生成機率達70％ 影響時間曝光
中秋連假即將來臨，今、明（28日、29日）兩天水氣稍增加，臺灣東半部地區、桃園以北、恆春半島及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。根據最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，10月4日20時台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率高達70％，在10月6日20時機率最高值已移入巴士海峽，下週四開始天氣將隨著熱帶系統的走向而有變化。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今（28）日各地多雲時晴、白天仍偏熱；東半部及大台北偶有局部短暫雨的機率，西半部近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。各地區氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部23至35度、東部21至34度。
最新模式模擬顯示，「中秋連假」明日至下週日（29至1日）微弱東北風影響，迎風面雲量稍多，東半部有局部短暫雨，大台北局部地區亦偶有短暫雨的機率，背風面桃園以南晴時多雲、近山區午後有局部短暫陣雨；西半部白天仍偏熱。
下週一（2日）北台灣雨後多雲，花東有局部雨；中南部多雲時晴、山區午後有局部短暫陣雨。下週二（3日）水氣減少、各地晴朗穩定，中南部山區午後仍有局部短暫陣雨的機率。
吳德榮指出，下週三（4日）下半天起水氣增多，北部、東北部轉雨。最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，4日20時台灣東南方海面，熱帶擾動發展成颱機率已調高至70％，6日20時機率最高值已移入巴士海峽。此為第8至10天的模擬，應持續觀察模式的調整，勿驟下定論！
氣象達人彭啟明分析表示，低壓系統發展預估可能於週末來到日本南方海面，下週一二有往北轉向或轉往西到西南的方向移動的分歧狀況，因此下週四到下個週末天氣將隨著熱帶系統的走向而有變化，若比較接近，迎風面的降雨就會明顯增多，距離較遠降雨增加的幅度就比較少，目前模式預報的分歧度大，收假後再多多關注熱帶擾動的走向。