Lisa出現瘋馬秀觀眾席！撩人POSE讓百萬人暴動 女神：我等不及了
南韓國際女團BLACKPINK成員Lisa擁有洋娃娃臉孔、前凸後翹身材，腰圍僅51公分，被封為「人間芭比」，月初宣布將登上以全裸歌舞聞名的瘋馬秀（Crazy Horse），引發不小議論，近日她帶著母親飛往巴黎準演出，登台前一天，當地時間昨（27）日在IG上傳現身瘋馬秀觀眾席的照片，透露迫不及待上台表演的心情。
記者楊穎軒/綜合報導
Lisa一連曝光3張相片，她半素顏，及腰長髮垂肩，穿小可愛外搭背心、牛仔褲，一身輕裝站在巴黎卡巴萊（Cabaret）紅磨坊觀眾席間擺拍，不管是雙手靠在紅色絨布椅子上閉眼淺笑，還是撩起髮絲回眸，露出絕美側顏，舉手投足彷彿散發費洛蒙，其中一張比出勝利手勢，藏不住登台前雀躍之心。
據了解，Lisa預計28、29、30日3天與瘋馬秀團隊帶來共5場演出，本人興奮地在配文寫下：「等不及這一刻的到來！D-1，很快就會見面了！」貼文發布短短幾小時，按讚數衝破270萬，BLINK（粉絲暱稱）宛如暴動，「妳就是傳奇女王」、「為妳感到驕傲，妳將會一鳴驚人」，還有瘋馬秀舞者感動留言：「無法形容我有多感激能和妳一起在舞台上表演！」