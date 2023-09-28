買一送一　李正皓再揭高虹安包牌式酬庸酸「始終如一」

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李正皓說，高虹安這種包牌式買一送一的酬庸方式大家已經不稀奇，施淑婷與他老公分別擔任民政處長與調解委員就是前例，但大家要問的是，周鑫宏跟高虹安的關係為何？
李正皓說明，高虹安有一段時間在佈局台中市的選舉，服務處就開在台中，而周鑫宏曾任高虹安台中服務處的執行長；周鑫宏真正在台中最為人知的身分是馬卡龍超跑車隊的隊長，他也貼出民眾黨台中市黨部參加馬卡龍車隊公益園遊會的活動照，周鑫宏站的位置就是最中間的C位。
至於馬卡龍超跑車隊在中部地區有多有名？李正皓說，車聚一次出車2、30台超跑，總價超過3、4億是很正常的事，每個隊員非富即貴，而周鑫宏則是他們之中的車隊長，每每對外發言的人也都是周鑫宏。
李正皓說，高虹安結交周鑫宏並不只是認識個有錢人這麼簡單，而是透過周鑫宏認識背後「一群」有錢人，「這麼重要的人物給個新竹市義警大隊長的位置坐坐過分嗎？剛好而已吧」。
李正皓再說，至於高虹安的人格特質，不論是在台中時期（立委高虹安）或是新竹時期（市長高虹安），我覺得都沒什麼改變：第一，喜歡結交有錢人：台中結交超跑車隊、新竹結交土開建商。
第二，有情有義：只要幫過我，雞犬升天時一定不會忘了你，而且買一送一，老公老婆一起酬庸。
第三，對屬下都不怎麼大方：立委助理要上繳公積金、新竹市員工沒有中秋福利金。
李正皓最後也酸，「這樣高虹安也算一路走來始終如一」。