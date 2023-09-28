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買一送一　李正皓再揭高虹安包牌式酬庸酸「始終如一」

▲新竹市長高虹安爭議不斷。（圖／新竹市府提供）
▲新竹市長高虹安爭議不斷。（圖／新竹市府提供）

記者邱新博／台北報導

政治評論員李正皓近日連環爆料新竹市長高虹安利益交換疑雲，李正皓今（28）日再貼出照片爆料高虹安的「包牌式酬庸」；他指出，高虹安聘請一位在台中開超跑精品店的業者周鑫宏擔任義警大隊長，不僅如此，周鑫宏的太太陳彤妍則是被聘為新竹市選委會的委員，並分析高虹安「始終如一」的人格特質。

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李正皓表示，最近新竹市義警基層最熱門的話題就是高虹安聘請一位在台中開超跑精品店的業者周鑫宏擔任義警大隊長，不僅如此，周鑫宏的太太陳彤妍則是被聘為新竹市選委會的委員。

李正皓說，高虹安這種包牌式買一送一的酬庸方式大家已經不稀奇，施淑婷與他老公分別擔任民政處長與調解委員就是前例，但大家要問的是，周鑫宏跟高虹安的關係為何？

李正皓說明，高虹安有一段時間在佈局台中市的選舉，服務處就開在台中，而周鑫宏曾任高虹安台中服務處的執行長；周鑫宏真正在台中最為人知的身分是馬卡龍超跑車隊的隊長，他也貼出民眾黨台中市黨部參加馬卡龍車隊公益園遊會的活動照，周鑫宏站的位置就是最中間的C位。


至於馬卡龍超跑車隊在中部地區有多有名？李正皓說，車聚一次出車2、30台超跑，總價超過3、4億是很正常的事，每個隊員非富即貴，而周鑫宏則是他們之中的車隊長，每每對外發言的人也都是周鑫宏。


李正皓說，高虹安結交周鑫宏並不只是認識個有錢人這麼簡單，而是透過周鑫宏認識背後「一群」有錢人，「這麼重要的人物給個新竹市義警大隊長的位置坐坐過分嗎？剛好而已吧」。

李正皓再說，至於高虹安的人格特質，不論是在台中時期（立委高虹安）或是新竹時期（市長高虹安），我覺得都沒什麼改變：第一，喜歡結交有錢人：台中結交超跑車隊、新竹結交土開建商。

第二，有情有義：只要幫過我，雞犬升天時一定不會忘了你，而且買一送一，老公老婆一起酬庸。

第三，對屬下都不怎麼大方：立委助理要上繳公積金、新竹市員工沒有中秋福利金。

李正皓最後也酸，「這樣高虹安也算一路走來始終如一」。

▲李正皓指，高虹安曾布局台中市立委，周鑫宏曾任高虹安台中服務處的執行長又酬庸自己人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓指，高虹安曾布局台中市立委，周鑫宏曾任高虹安台中服務處的執行長又酬庸自己人。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓指，高虹安曾布局台中市立委，周鑫宏曾任高虹安台中服務處的執行長，現擔任新竹市義警大隊長。（圖／取自李正皓臉書）
▲李正皓指，高虹安曾布局台中市立委，周鑫宏曾任高虹安台中服務處的執行長，現擔任新竹市義警大隊長。（圖／取自李正皓臉書）

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