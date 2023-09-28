籃球／殺紅眼！日本高知中央高校踢館　狂勝南湖高中76分

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場比賽高知中央伊藤祐希26分，井出亞依香23分。一路安打的南湖無人得分兩位數，王恩惠9分已是最高。
預賽A組除了淡商3戰全勝分組第1晉級4強外，高知中央、南山高中、南湖等同為1勝1敗，比較相關勝負與正負分，高知中央輸了南山17分卻贏了南湖76分，以正59成為分組第2，晉級4強，南山正8第2，曾贏南山9分的南湖，反以負67在B組預賽落居第4。預賽B組晉級4強為3戰全勝的北一女中與2勝1敗的永仁高中。
高中男子組部分，松山高中在林現惟25分與葉旭森24分的表現帶領下，99比87力克勁敵能仁家商，3戰全勝取得B組第1，晉級4強，B組2勝1敗的東泰高中以分組第2晉級，能仁與泰山高中分居分組3、4名，只能打5至8名次賽。
預賽A組南山高中與光復高中，前一天同為2連勝，已提前晉級4強，今日兩隊交手，南山72比69險勝，3戰全勝，分組第1晉級4強，光復2勝1敗，分組第2晉級4強。
大專男子組，政治大學游艾喆與宋昕澔仍然休兵，持續派上莫巴耶與波波卡的雙塔，籃板取得55比27的優勢，終場以85比56擊敗臺灣藝大，同為A組的臺灣師大以70比64逆轉輔仁大學，政大與台師同為2連勝，提前取得4強資格，同為2連敗的臺藝與輔大只能打5至8名次賽。政大新人林子皓13分最高，波波卡12分與9籃板，莫巴耶11分、8籃板。
大專男子組戰況今日完全明朗，4強名單出爐，除了A組的政大與臺師，B組兩戰全勝的世新大學與健行科大也都打進4強，2連敗的國立體大與文化大學只能爭奪5至8名。