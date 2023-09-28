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籃球／殺紅眼！日本高知中央高校踢館　狂勝南湖高中76分

▲日本高知中央高校殺紅眼，終場以110比34狂勝南湖高中76分。官方提供
▲日本高知中央高校殺紅眼，終場以110比34狂勝南湖高中76分。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2023興富發登峰造極青年籃球邀請賽，高中男女組預賽結束，4強產生，日本高知中央高校意外以110比34狂勝南湖高中76分，搭上高中女子組4強末班車，高中男子組松山高中與東泰高中取得兩張4強門票；大專男子組4強也提前出爐。

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南湖突破不了日本高知中央高校的全場包夾，想過半場都很困難，全場發生52次失誤，高知中央首節就以19比6領先，南湖第2節潰堤，高知中央單節36比10，打完上半場就以55比16領先到39分，南湖下半場還是沒什麼起色，終場高知中央贏了不可思議的76分。

本場比賽高知中央伊藤祐希26分，井出亞依香23分。一路安打的南湖無人得分兩位數，王恩惠9分已是最高。

預賽A組除了淡商3戰全勝分組第1晉級4強外，高知中央、南山高中、南湖等同為1勝1敗，比較相關勝負與正負分，高知中央輸了南山17分卻贏了南湖76分，以正59成為分組第2，晉級4強，南山正8第2，曾贏南山9分的南湖，反以負67在B組預賽落居第4。預賽B組晉級4強為3戰全勝的北一女中與2勝1敗的永仁高中。

高中男子組部分，松山高中在林現惟25分與葉旭森24分的表現帶領下，99比87力克勁敵能仁家商，3戰全勝取得B組第1，晉級4強，B組2勝1敗的東泰高中以分組第2晉級，能仁與泰山高中分居分組3、4名，只能打5至8名次賽。

預賽A組南山高中與光復高中，前一天同為2連勝，已提前晉級4強，今日兩隊交手，南山72比69險勝，3戰全勝，分組第1晉級4強，光復2勝1敗，分組第2晉級4強。

大專男子組，政治大學游艾喆與宋昕澔仍然休兵，持續派上莫巴耶與波波卡的雙塔，籃板取得55比27的優勢，終場以85比56擊敗臺灣藝大，同為A組的臺灣師大以70比64逆轉輔仁大學，政大與台師同為2連勝，提前取得4強資格，同為2連敗的臺藝與輔大只能打5至8名次賽。政大新人林子皓13分最高，波波卡12分與9籃板，莫巴耶11分、8籃板。

大專男子組戰況今日完全明朗，4強名單出爐，除了A組的政大與臺師，B組兩戰全勝的世新大學與健行科大也都打進4強，2連敗的國立體大與文化大學只能爭奪5至8名。

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