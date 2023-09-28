搶佔版圖！Meta推「生成式AI」服務 打造「有個性」聊天機器人
生成式人工智慧（AI）機器人ChatGPT於去年底推出後，AI領域隨即在全球掀起熱潮，就連臉書（Facebook）母公司Meta也來分一杯羹。Meta在27日的活動上宣布，將向消費者推出他們的第一款生成式AI產品，其中包括可以回覆文字或是產生圖像的聊天機器人。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合外媒報導，Meta於27日舉辦Connect大會，在活動上宣布將推出名為Meta AI的數位助理服務，並且將應用在旗下Facebook 、Instagram 與WhatsApp服務。Meta AI基於Meta的Llama 2大型自然語言模型打造，可以隨時呼叫也能處理資訊查詢、回答問題等需求，甚至結合微軟Bing搜尋引擎功能提供最新資訊內容。
不過目前Meta AI仍處於早期測試階段，可能會出現回覆無法反映當前狀況，Meta預計在未來幾個月讓互動結果更貼近現實。
另外，Meta針對AI應用，還公佈了名為「Emu」（Expressive media universe）的自動生成圖像技術，在輸入文字提示後數秒內，將生成擬真圖像，同時還能將照片以不同風格呈現，可在聊天中使用Emu即時創造的客製化貼圖，為互動及對話增加趣味。此項功能預計會在今年10月釋出，但先針對特定英語使用地區開放使用。
《路透社》報導指出，Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）為了打造身臨其境的元宇宙（Metaverse），將計劃進行更新。祖克柏表示，「這不僅僅是要用於回答問題。這是關乎娛樂，這是關於幫助你做一些事情，與周圍的人建立聯繫。」
祖克柏指出，這項創新的一個重要部分，是確保每個人都可使用這些科技，製造每個人都負擔得起的創新產品「非常重要」。