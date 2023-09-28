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51歲男星爬山猝逝！張詠華最後發聲曝　馬來西亞龍年賀歲片成遺作

▲51歲張詠華昨（27）日爬山猝逝，７天前在臉書最後發文，分享正在拍馬來西亞龍年賀歲片，如今卻成遺作。（圖／翻攝張詠華臉書）
▲51歲張詠華昨（27）日爬山猝逝，７天前在臉書最後發文，分享正在拍馬來西亞龍年賀歲片，如今卻成遺作。（圖／翻攝張詠華臉書）

記者蔡依庭／綜合報導

資深男星張詠華、人稱「Sam哥」，是馬來西亞知名綠葉演員，7天前才發文分享拍龍年賀歲片的片廠生活，昨（27）日驚傳爬山時暈倒，送醫後宣告不治，享年51歲。他的DJ好友林德榮也在臉書證實此消息，發文哀悼，至於是否心臟病發，需待報告出爐才能知道。

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▲張詠華上週在臉書分享拍龍年賀歲片。（圖／翻攝張詠華臉書）
▲張詠華上週在臉書分享拍龍年賀歲片。（圖／翻攝張詠華臉書）
據當地媒體《中國報》報導，張詠華兒子透露，父親是在27日傍晚5、6點去世，然後在去年發現有血管阻塞，「他的情況並不算太嚴重，有進行心導管手術，一直都有吃藥。」

▲張詠華喜愛戶外活動。（圖／翻攝張詠華臉書）
▲張詠華喜愛戶外活動。（圖／翻攝張詠華臉書）
張詠華曾榮獲「大馬金視獎」最佳男配角，活躍於新馬兩地的影視圈，日前還首度在電台談及自己2度患上憂鬱症的經歷，當時曾因擔心藥物副作用抗拒就醫，嚴重到產生幻聽、有輕生的念頭。張詠華直言，都把心事藏心裡，首次患病時，外表看來和常人無異，直到出現了叫自己「去死」的幻聽、失眠等症狀，才開始正視這個病症。

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