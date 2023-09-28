亞運電競／《英雄聯盟》中韓史詩戰！ 韓國2-0電爆中國晉級金牌戰
2022杭州亞運，首次成為正式項目的「電競」被視為中華隊奪牌熱門項目，其中全球玩家數量眾多的《英雄聯盟》項目，今（28）日四強賽開打，上午先由全世界最公認最強的韓國、中國兩支「金牌級」隊伍提前碰頭進行BO3決戰，結果最後由韓國隊以2－0取勝晉級金牌戰，對手將是下午場中華隊、越南的勝者。
記者潘毅/綜合報導
「免兵役之力」太強大！本次杭州亞運會首次把電競列入正式比賽項目，這讓韓國各個項目的電競選手拚搏動力大增，而身為地主隊的中國，更是有著輸不得的壓力，但因為抽籤賽程的因素，讓這兩隻世界最強的隊伍，提前在四強賽碰頭。
綜觀《英雄聯盟》過往世界賽奪冠隊伍，從S3開始就由韓國稱霸，但近幾年中國隊也有3次奪冠紀錄，不過陣中卻都有韓國選手，因此每當爭論起《英雄聯盟》哪個國家才是最強時，玩家社群總是看法兩極，而這次亞運會，以國籍劃分隊伍，雙方都挑出一時之選的最強選手，再加上今年《英雄聯盟》世界賽也將在亞運結束後緊接而來，賽事結果也讓全球電競迷引頸期盼。
今（28）日賽事開打之後，韓國隊展現了王者架式，第一局以12：5的擊殺比，在29分30秒推平中國隊主堡，取得1－0的領先。到了第二把，中國隊展現韌性，在遊戲前期一度取得4：1的擊殺領先，但後續好幾次物件爭奪與團站都被韓國隊擊潰，最終在36分多鐘時韓國隊擊破中國隊主堡，以2－０大勝之姿晉級金牌戰。