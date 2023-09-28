蔡英文政見拖7年　王婉諭呼籲速通過最低工資法

政院在21日通過《最低工資法》草案，今（28）日勞工團體集結呼籲最低工資法儘快通過立法，時代力量立委王婉諭批評，這8年來行政機關不斷推拖，不願意回應勞工朋友的期盼，呼籲儘速完成《最低工資法》立法。 我是廣告 請繼續往下閱讀 王婉諭表示，最低工資法立法，是蔡英文總統2016年就許下的承諾，也是時代力量黨團這八年來不斷呼籲的訴求，很遺憾，這八年來行政機關不斷推拖、延宕，就是不願意回應勞工朋友的期盼。王婉諭強調，前陣子賴清德副總統在政策宣布時，又提出要進行基本工資立法，讓人非常不解。王婉諭直呼，難道民進黨忘記他們已經執政近八年了嗎，國會單獨過半的情況下，民進黨想過這個會期就可以過，根本不用再等下一屆。王婉諭喊話，時代力量黨團一定全力支持《最低工資法》在本會期完成立法，呼籲各黨團共同推動，也呼籲召委盡快排審，經委員會妥善審查後送交院會三讀。王婉諭最後直指，最低工資法不該繼續成為選舉時的提款機，儘速完成立法，才能回應勞工朋友的期待。屏科工廠大火釀消防員傷亡！王婉諭支持組工會：別再用殉職換改革太監說、批王婉諭罵黃國昌白目！柯文哲選總統失言爭議多柯文哲批716罵黃國昌「夠白目」！王婉諭：別大街造謠、小巷下架王鴻薇控洩漏餵藥案老師個資 王婉諭反擊：不修正說法將提告