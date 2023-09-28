Meta智慧眼鏡好時尚！Ray Ban Meta可「第一視角」直播 提供翻譯
臉書母公司Meta在Connect大會中除了展現AI圖像生成模型Emu之外，也發表新一代智慧眼鏡Ray Ban Meta，與知名雷朋眼鏡合作推出，讓外型擺脫科技感更添時尚，同時還首次結合直播，戴上眼鏡即可隨時連線第一視角畫面，預計明年透過系統更新，即可透過智慧眼鏡上的鏡頭進行翻譯或是提供眼前資訊，定價299元美金，約9651元台幣，但目前台灣尚未販售。
記者周淑萍/綜合報導
全新的Ray Ban Meta智慧眼鏡提供 Wayfarer 和Headliner兩種款式可以選擇，外型時尚，功能部分，可以直接運用眼鏡在 Instagram 和 Facebook 進行直播串流，直播最長可達30分鐘。同時配置1200 萬像素超廣角相機，能用第一視角拍攝影片，內建容量為32GB，約可存放 500 張相片和100 部 30 秒的影片。使用開放式喇叭，內建5顆麥克風，可以聽音樂和通話。充一次電最多可使用 4 小時，搭配上充電收納盒，最多可使用 36 小時。
從官網上可以看到，所有的操控都在鏡腳上，包含實體電源開關、拍攝按鈕都可以直覺的操控，另有觸控板滑動可以調整音量。同時為了避免偷拍，有「拍攝 LED 燈」，會讓對方知道正在拍攝或直播，此外，明年起透過系統更新，功能運用會更多元，像是能理解使用者注視的畫面，提供適合的功能，像是提供資訊、翻譯等。