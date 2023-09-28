不滿藍營放話！柯文哲飆「去死吧」 朱立倫：放話絕不來自國民黨
近日傳出，國民黨欲操作總統藍白合，且時間點落在10月，中廣董事長趙少康日前也堅稱，國民黨總統參選人侯友宜「絕不可能當副手」，讓民眾黨總統參選人柯文哲不滿稱，國民黨合作要當正的又不願比民調，「是哪門子合作」，昨天更有媒體報導，柯文哲在會議中動怒，稱如果要這樣談，他的回應就是「去死吧」。對此，國民黨主席朱立倫今（28）日回應，國民黨不會放話，「放話絕對不是來自國民黨」，希望透過不斷對話交流，用最大誠心、耐心、同理心了解大家。
記者林怡昕／台北報導
朱立倫今天出席「國民黨立委參選人鍾小平後援會成立大會」，會前接受媒體聯訪，被問及柯文哲昨天在會中動怒喊「去死吧」，朱立倫回應，他相信國民黨不會放話，「放話絕對不是來自國民黨」，希望透過不斷對話交流，用最大的誠心、耐心、同理心了解大家。
朱立倫說，最重要的共同理念是希望台灣更好，在未來政治制度改革，公共政策、兩岸關係上，國民黨跟民眾黨有共同理念，彼此團結合作，從各地立委到總統大選，都是在主流多數民眾的期待下能夠團結合作。
媒體再追問，如果說朱立倫國民黨不放話，難道是民眾黨放話爭取當正的？「我們絕對不會被見縫插針、不會有任何揣測」朱立倫喊話，應該要有更多善意，而非特定人士或媒體的操作。