熬夜對「這類人」風險最高！年齡成關鍵 醫師：幾天不睡覺易猝死
「熬夜」普遍成為現代人的文明病，無論是加班工作，還是熬夜追劇，又或者是夜唱、打牌到天亮，都對身體造成一定負擔，年齡成了最主要的關鍵之一，年紀越大，熬夜對身體負擔更大。對此，醫師特別提醒，若本身擁有三高（高血壓、高血糖及高血脂）的民眾，受到熬夜這種急性壓力，就有可能造成中風、心肌梗塞等意外發生，「幾天不睡覺，很快就會猝死。」
記者詹鎰睿／台北報導
家醫科主治醫師康宏銘指出，無論是長期或短期熬夜，都會對人類身體造成影響，雖然每個人的身體適應力、身體素質不盡相同，但確實都會隨著「年紀增長」而有所變化，舉例來說，年輕人熬夜唱歌或是工作加班輪班，身體適應非常快，相對老年人就明顯吃不消，身體負擔較重，具有較高的風險。
康宏銘提醒，特別是本身就有「三高」的人，如果突然受到類似熬夜這種急性壓力，就有可能造成中風或是心肌梗塞等心血管疾病的意外發生，過去就有國外研究，以老鼠作為實驗對象，結果老鼠幾天不睡覺很快就會猝死。
再來談到長期與短期熬夜的影響，康宏銘進一步提到，前者不僅會對身體造成壓力，還會對身體其他系統造成長期性的影響。至於後者，若對本身患有心血管疾病的人，相對較為危險。
不過說到身體適應力，真的年紀越大感受越明顯嗎？醫師舉例，像是61歲的好萊塢動作巨星湯姆克魯斯、65歲的「流行女皇」瑪丹娜，可以發現他們平時都很積極在鍛鍊身體，對自我要求非常嚴格，因此能讓體維持在很好的狀態。但醫師仍呼籲睡眠的重要性，「要人類長期不睡覺，真的是不太可能。」