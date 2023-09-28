Google 25歲生日！打「生日快樂」有驚喜　Google Doodle也藏彩蛋

熬夜對「這類人」風險最高！年齡成關鍵　醫師：幾天不睡覺易猝死

▲醫師指出，除了對年齡的增長影響不同，熬夜還對擁有三高的民眾風險最高，而且幾天不睡覺，很容易就會猝死。（圖／取自istockphoto網站）
▲醫師指出，除了對年齡的增長影響不同，熬夜還對擁有三高的民眾風險最高，而且幾天不睡覺，很容易就會猝死。（圖／取自istockphoto網站）

記者詹鎰睿／台北報導

「熬夜」普遍成為現代人的文明病，無論是加班工作，還是熬夜追劇，又或者是夜唱、打牌到天亮，都對身體造成一定負擔，年齡成了最主要的關鍵之一，年紀越大，熬夜對身體負擔更大。對此，醫師特別提醒，若本身擁有三高（高血壓、高血糖及高血脂）的民眾，受到熬夜這種急性壓力，就有可能造成中風、心肌梗塞等意外發生，「幾天不睡覺，很快就會猝死。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
家醫科主治醫師康宏銘指出，無論是長期或短期熬夜，都會對人類身體造成影響，雖然每個人的身體適應力、身體素質不盡相同，但確實都會隨著「年紀增長」而有所變化，舉例來說，年輕人熬夜唱歌或是工作加班輪班，身體適應非常快，相對老年人就明顯吃不消，身體負擔較重，具有較高的風險。

▲健康配圖、保健、眼睛、視力、疲憊、疲勞、加班、熬夜。（圖／記者陳明中攝）
▲熬夜成為現代人的文明病，特別是對三高患者風險極大。（圖／記者陳明中攝）
康宏銘提醒，特別是本身就有「三高」的人，如果突然受到類似熬夜這種急性壓力，就有可能造成中風或是心肌梗塞等心血管疾病的意外發生，過去就有國外研究，以老鼠作為實驗對象，結果老鼠幾天不睡覺很快就會猝死。

再來談到長期與短期熬夜的影響，康宏銘進一步提到，前者不僅會對身體造成壓力，還會對身體其他系統造成長期性的影響。至於後者，若對本身患有心血管疾病的人，相對較為危險。

▲《不可能的任務：致命清算　第一章》湯姆克魯斯動作戲全部親自上陣演出。（圖／UIP）
▲即便湯姆克魯斯61歲了，還是可以為了拍戲不睡覺。醫師則認為，其實他們平時都很嚴格在鍛鍊身體，好讓體能維持在最佳狀態。（圖／UIP）
不過說到身體適應力，真的年紀越大感受越明顯嗎？醫師舉例，像是61歲的好萊塢動作巨星湯姆克魯斯、65歲的「流行女皇」瑪丹娜，可以發現他們平時都很積極在鍛鍊身體，對自我要求非常嚴格，因此能讓體維持在很好的狀態。但醫師仍呼籲睡眠的重要性，「要人類長期不睡覺，真的是不太可能。」

湯姆克魯斯遭揭「17年只被看見睡覺2次」！本尊無奈：試過別這樣

國中生熬夜到1點不睡！媽發現「老師要求」傻眼　作家：意義何在

朱芯儀乳癌開刀17小時！蕭敬騰熬夜等候　溫暖留訊「妳好嗎」

Sandy兒哭鬧整晚！她熬夜「捧著哄睡」　苦曬育兒日常：全身痠痛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞