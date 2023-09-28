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亞運電競／《英雄聯盟》中華隊2-0虐穿越南！明天與韓國爭奪金牌

▲今（28）日下午的四強賽，中華隊以2-0擊敗越南，已經確保銀牌，將在明（28）日與世界最強的韓國隊爭奪金牌。（圖／CTESA 中華民國電子競技運動協會）
▲今（28）日下午的四強賽，中華隊以2-0擊敗越南，已經確保銀牌，將在明（28）日與世界最強的韓國隊爭奪金牌。（圖／CTESA 中華民國電子競技運動協會）

記者潘毅/綜合報導

2022年杭州亞運「電競」成為正式項目，《英雄聯盟》也成為中華隊最有奪牌希望的項目之一。今（28）日下午的四強賽，中華隊以2-0擊敗越南，已經確保銀牌，將在明（28）日與世界最強的韓國隊爭奪金牌。

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本次《英雄聯盟》中華隊的分組籤運相當好，小組賽到四強賽為止都沒有遇到中國、韓國兩大世界強權，今（28）日上午率先登場的史詩級中韓戰役中，韓國隊以2－0取勝晉級金牌戰。

今（28）日下午的四強賽，中華隊不斷發起凌厲攻勢，第一場就將越南隊打得難以招架，中華隊終場就以13：4擊殺比，迅速在遊戲時間26分10秒推平對手主堡，拿下第一勝。

▲今（28）日下午的四強賽，中華隊不斷發起凌厲攻勢，最終以2-0擊敗強敵越南。（圖／CTESA 中華民國電子競技運動協會）
▲今（28）日下午的四強賽，中華隊不斷發起凌厲攻勢，最終以2-0擊敗強敵越南。（圖／CTESA 中華民國電子競技運動協會）
第二場賽事中華隊持續發力，打野選手洪浩軒（Karsa）更拿出招牌角色「奈德麗」，引發賽事現場一陣歡呼。遊戲開始後中華隊依舊在各線路都展現宰制力，掌握節奏主導權，第二場再度以巨大的擊殺差距，在遊戲時間23分38秒拿下第二場，最終中華隊以直落二之姿，晉級明（28）日晚間7點的金牌戰，將對上傳奇選手李相赫（Faker）坐鎮的韓國隊。

▲《英雄聯盟》項目，今（28）日四強賽開打。（圖／KESPA）
▲《英雄聯盟》中華隊晉級明（28）日的金牌戰，將對上傳奇選手李相赫（Faker）坐鎮的韓國隊。（圖／KESPA）
本次杭州亞運《英雄聯盟》中華隊由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。

本次杭州亞運中華代表隊共參加4個電競項目，分別為《英雄聯盟》、《傳說對決亞運版》、《絕地求生M亞運版》、《快打旋風5》，除了《傳說對決亞運版》賽事已經結束之外，其餘賽事還在火熱進行中，《快打旋風5》更是台灣的奪牌庫，今（28）日晚間7點的銅牌敗部決賽就將上演中華隊內戰，「GamerBee」向玉麟對決「石油王」林立偉，直接上演中華隊內戰，勝者可晉級金牌戰，將在晚間8點20分對決韓國選手金管禹。

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