亞運電競／《英雄聯盟》中華隊2-0虐穿越南！明天與韓國爭奪金牌

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今（28）日下午的四強賽，中華隊不斷發起凌厲攻勢，第一場就將越南隊打得難以招架，中華隊終場就以13：4擊殺比，迅速在遊戲時間26分10秒推平對手主堡，拿下第一勝。
第二場賽事中華隊持續發力，打野選手洪浩軒（Karsa）更拿出招牌角色「奈德麗」，引發賽事現場一陣歡呼。遊戲開始後中華隊依舊在各線路都展現宰制力，掌握節奏主導權，第二場再度以巨大的擊殺差距，在遊戲時間23分38秒拿下第二場，最終中華隊以直落二之姿，晉級明（28）日晚間7點的金牌戰，將對上傳奇選手李相赫（Faker）坐鎮的韓國隊。
本次杭州亞運《英雄聯盟》中華隊由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。
本次杭州亞運中華代表隊共參加4個電競項目，分別為《英雄聯盟》、《傳說對決亞運版》、《絕地求生M亞運版》、《快打旋風5》，除了《傳說對決亞運版》賽事已經結束之外，其餘賽事還在火熱進行中，《快打旋風5》更是台灣的奪牌庫，今（28）日晚間7點的銅牌敗部決賽就將上演中華隊內戰，「GamerBee」向玉麟對決「石油王」林立偉，直接上演中華隊內戰，勝者可晉級金牌戰，將在晚間8點20分對決韓國選手金管禹。
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