樂高迷快來！全台最大樂高「未來概念店」進駐義享

傳銷公會理事長謝進興獲連任 與凱基銀簽ESG綠色存款

▲中華民國多層次傳銷同業公會理監事合照。（圖／紅崴科技集團提供）
▲中華民國多層次傳銷同業公會理監事合照。（圖／紅崴科技集團提供）

記者張振興/綜合報導

中華民國多層次傳銷商業同業公會第四屆理事長交接典禮22日在台北市格萊天漾大飯店舉行，第三屆理事長謝進興再次連任，並由古承濬創會理事長頒發交接印信，期許在理事長謝進興帶領下，能為全台傳直銷公司爭取更多權益，同時也與凱基銀行簽署ESG綠色存款專案合作備忘錄，共同創造台灣綠色美好生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀

紅崴科技集團創辦人謝進興，於1985年開始接觸傳銷，並以全方位的科學養生保健之道為本，推動各式產品在傳銷界打響名號，2020年榮任第三屆公會理事長，這次連任眾望所歸。


就職典禮時蔡英文總統特電致賀，期盼藉此盛會可解析國際趨勢脈動，組建多元行銷平台，形塑優質品牌價值，共同為營造安心友善之現代化社會貢獻心力。賴清德副總統更拍攝影片致賀，期盼藉由傳銷產業先進的努力，擔當產官學各界與政府重要的溝通橋樑，逐步強化我國經濟繁榮發展。


行政院陳建仁院長與鄭文燦副院長、監察院院長陳菊、公平交易委員會李鎂主任委員、陳亭妃立法委員也致電祝賀，林岱樺立法委員、林俊憲立法委員更是蒞臨現場，獻上祝賀；公平交易委員會沈麗玉處長表示，政府會與公會一同監督合作，相信在謝進興博士的帶領下，傳銷產業能夠欣欣向榮，再創新猷。


創會長古承濬為持續支持公會的運作，特捐贈100萬元整，用以保障傳銷產業同仁的權益，創造更優質的從業環境，有感於此謝進興也同時捐贈100萬元，拋磚引玉，期盼更多的傳銷先進能夠為公會盡心盡力，共創雙贏。

▲中華民國多層次傳銷同業公會創會長古承濬（左）監交印信於公會第四屆理事長謝進興（右）。（圖／紅崴科技集團提供）
▲中華民國多層次傳銷同業公會創會長古承濬（左）監交印信於公會第四屆理事長謝進興（右）。（圖／紅崴科技集團提供）
中華民國多層次傳銷商業同業公會的成員們始終秉持正派經營，努力洗刷民眾對傳銷觀感不佳的汙名，如今受到政府單位的重視，攜手合作，也相信在未來能夠為所有的傳直銷夥伴創造更公平的發展空間，為產業與消費者創造雙贏，百花齊放。

亞運現場／羽球女團登場！　戴資穎當先鋒、直落二擊敗香港盧善恩

賴清德、高雄立委聯合看板首度亮相　力拚立委八席全上

台南安南區民宅驚現爆裂物 警獲報前往查看虛驚一場

勞動部助新住民創業 微型創業鳳凰計畫提供免費課程

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞