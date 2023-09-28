傳銷公會理事長謝進興獲連任 與凱基銀簽ESG綠色存款

我是廣告 請繼續往下閱讀
紅崴科技集團創辦人謝進興，於1985年開始接觸傳銷，並以全方位的科學養生保健之道為本，推動各式產品在傳銷界打響名號，2020年榮任第三屆公會理事長，這次連任眾望所歸。
就職典禮時蔡英文總統特電致賀，期盼藉此盛會可解析國際趨勢脈動，組建多元行銷平台，形塑優質品牌價值，共同為營造安心友善之現代化社會貢獻心力。賴清德副總統更拍攝影片致賀，期盼藉由傳銷產業先進的努力，擔當產官學各界與政府重要的溝通橋樑，逐步強化我國經濟繁榮發展。
行政院陳建仁院長與鄭文燦副院長、監察院院長陳菊、公平交易委員會李鎂主任委員、陳亭妃立法委員也致電祝賀，林岱樺立法委員、林俊憲立法委員更是蒞臨現場，獻上祝賀；公平交易委員會沈麗玉處長表示，政府會與公會一同監督合作，相信在謝進興博士的帶領下，傳銷產業能夠欣欣向榮，再創新猷。
創會長古承濬為持續支持公會的運作，特捐贈100萬元整，用以保障傳銷產業同仁的權益，創造更優質的從業環境，有感於此謝進興也同時捐贈100萬元，拋磚引玉，期盼更多的傳銷先進能夠為公會盡心盡力，共創雙贏。
中華民國多層次傳銷商業同業公會的成員們始終秉持正派經營，努力洗刷民眾對傳銷觀感不佳的汙名，如今受到政府單位的重視，攜手合作，也相信在未來能夠為所有的傳直銷夥伴創造更公平的發展空間，為產業與消費者創造雙贏，百花齊放。