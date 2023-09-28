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MLB／張育成大聯盟首位主帥退休　曾率紅襪打破「貝比魯斯魔咒」

▲克里夫蘭守護者教頭Terry Francona將退休，結束23年執教生涯（圖／美聯社／達志影像）
▲克里夫蘭守護者教頭Terry Francona將退休，結束23年執教生涯（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

大聯盟克里夫蘭守護者28日進行本季主場最終戰，球團在賽前也為總教練Terry Francona舉行退休儀式，效力守護者11年的Terry Francona，也是張育成登上大聯盟後首位遇到的總教練。

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守護者至1901年成軍以來，64歲的Terry Francona則是球隊在位最久的總教練，更在這11年守護者執教生涯中，有9年都幫助隊伍勝率突破5成，更在2016球季率球隊（當年稱作克里夫蘭印地安人）殺進世界大賽，可惜最終以大比分3比4敗給芝加哥小熊。

隨著賽季進入尾聲，Terry Francona退休的傳聞已不是新聞，但一直尚未對外證實，但在28日對陣辛辛那提紅人隊賽前透露，「自己即將退休，並直言退休傳聞『是世界上最好的秘密』。」

Terry Francona雖未幫助守護者隊奪冠，但談起生涯最突出事蹟，勢必是2004年加盟紅襪擔任主帥的首年，就率領紅襪在美聯冠軍戰，面對洋基大比分0比3落後時，連拿4勝殺進世界大賽，隨後在世界大賽以4比0橫掃聖路易紅雀，紅襪也順利在2004年打破長達84年的「貝比魯斯魔咒」。

此外，我國好手張育成2013年6月加盟守護者時（當時名為印地安人），正是Terry Francona執掌守護者的第一年，隨著張育成登上大聯盟，Terry Francona更在春訓時向媒體透露，「他已經從孩子變成男人，變得更壯、更有速度，且更有自信。」

Terry Francona生涯共執教過3隊，包括費城費城人(4年)、紅襪(8年)、守護者(11年)，在23年共帶領球隊打出1949勝1670敗戰績、勝率5成38，勝場數在生涯教練榜排第13，現役教頭僅次於Baker與Bochy，更在2004年與2007年帶領紅襪兩度拿下冠軍。

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