MLB／張育成大聯盟首位主帥退休　曾率紅襪打破「貝比魯斯魔咒」

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隨著賽季進入尾聲，Terry Francona退休的傳聞已不是新聞，但一直尚未對外證實，但在28日對陣辛辛那提紅人隊賽前透露，「自己即將退休，並直言退休傳聞『是世界上最好的秘密』。」
Terry Francona雖未幫助守護者隊奪冠，但談起生涯最突出事蹟，勢必是2004年加盟紅襪擔任主帥的首年，就率領紅襪在美聯冠軍戰，面對洋基大比分0比3落後時，連拿4勝殺進世界大賽，隨後在世界大賽以4比0橫掃聖路易紅雀，紅襪也順利在2004年打破長達84年的「貝比魯斯魔咒」。
此外，我國好手張育成2013年6月加盟守護者時（當時名為印地安人），正是Terry Francona執掌守護者的第一年，隨著張育成登上大聯盟，Terry Francona更在春訓時向媒體透露，「他已經從孩子變成男人，變得更壯、更有速度，且更有自信。」
Terry Francona生涯共執教過3隊，包括費城費城人(4年)、紅襪(8年)、守護者(11年)，在23年共帶領球隊打出1949勝1670敗戰績、勝率5成38，勝場數在生涯教練榜排第13，現役教頭僅次於Baker與Bochy，更在2004年與2007年帶領紅襪兩度拿下冠軍。