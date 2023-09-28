許家印被監視居住！恆大危機難解　港媒：房地產草莽擴張時代結束

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報導分析，恆大集團今年7月公布的財報顯示，2021年、2022年共虧損8000多億人民幣，總負債2.447兆人民幣，總資產1.84兆人民幣，淨資產為-5991億人民幣，陷入嚴重資不抵債的狀態。恆大集團作為中國最龐大的房地產公司之一，資不抵債直接影響成千上萬供應商、債權人、投資者和等待交房的業主們的利益。恆大集團作為一家巨無霸房企，為何突然就倒下？危機絕非始於2021年，而是早有端倪，至少恆大集團內部早就知情。
而許家印從昔日中國首富到如今被監視居住，印證了中國一句古語「眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。」許家印生於1958年，幼時家境貧困，生活艱難，在大學畢業後他進入河南省一家國企工作，1992年辭職下海，到深圳闖蕩並創立恆大集團。許家印抓住了中國房地產高歌猛進的巨大機會，讓恆大集團快速擴張為中國最大的房地產企業之一，許家印更是一度成為中國首富，風光無限。他還是全國政協常委，曾被評為改革開放40年百名傑出民營企業家之一。
報導指出，如今恆大集團和許家印的命運預示著一個時代的結束，一個房地產業高歌猛進、草莽擴張的時代結束。90年代以來，中國房地產業發展在相當程度上改變中國社會面貌，在促進經濟社會快速發展的同時，也改善了中國住房條件。但房地產業高歌猛進、草莽擴張的過程中，也造成了許多問題，比如大城市的高房價成為困擾無數家庭的負擔，泡沫化的房地產業擠壓實體經濟。
在此背景下，中國政府出台「房住不炒」政策，而當盲目擴張、經營不善的恆大集團遭遇中國政策風向的變化，常年積累的巨大危機便不可避免爆發。
報導最後指出，今年是中國改革開放45年，過去45年中，湧現出一批又一批的企業家在時代浪潮中各顯身手。有些人持續努力，與時俱進，一再創造奇蹟，至今依舊是中國社會推崇的企業家榜樣，比如任正非、王傳福、李書福、曹德旺。有些人從高處跌下，甚至鈴鐺入獄，比如牟其中、黃光裕。許家印最終會面臨什麼樣的命運目前難以得知，「但可以確定的是，屬於他的那個時代已經成為過往」，中國已經告別草莽擴張的階段，注重可持續、民生福祉和追求科技創新的高質量發展成為新的時代要求。