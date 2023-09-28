2022年全球金融資產減少2.7%！台灣逆勢增加人均480萬、第5富有國

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至於金融資產降幅最深的是北美（-6.2%），其次是西歐（-4.8%）。反而亞洲，縱然成長率相對強勁，2022年該地區的平均成長率為 4.6%，但仍不能與2021年的10.2%相並論。日本居然也見成長，儘管增幅很小（0.2%）。 印尼和菲律賓等新興經濟體亦呈現了雙位數的成長。 中國的金融資產同樣十分強勁，增長了6.9%。 但與去年13.3%和過去20年的長期平均水平15.9%相比，依舊是令人失望的概況—無可否認地，再三的封鎖代價甚高。
儘管損失慘重，截至去年底，在正常情況之下，全球家庭金融資產仍然比新冠疫情前的水準高出近19%。 只是，一旦經由通膨調整後，約2/3的（名目）漲幅都因物價上揚而被抵銷掉，短短3年時間，實質成長率下摔來到6.6%。 雖然大多數的地區至少保住財富的實際增長，但西歐並不如此，所有的名目收益全盤歸零，全部都被吃光光，相較於2019年，實際財富甚至減少2.6%。亞洲正好相反，由於通膨不高，3年內實際財富幾乎成長了20%，尤其是中國和日本。
「多年來，儲戶一直抱怨零利率。」安聯集團首席經濟學家盧多維克‧蘇布蘭（Ludovic Subran）表示， 與儲戶真正敵對的是通貨膨脹。不僅疫情過後通膨肆虐不斷， 即便在台灣，名目成長和實際成長之間也出現鴻溝，縱然在通膨發生之前的20多 年，人均資產增長了330%，但當運用購買力而進行調整後，漲幅並不可觀，少少的160%而已，這也凸顯了聰明存錢和提高金融知識的必要性，通膨有如一頭貪婪難纏的野獸。 以長期儲蓄來說，倘若沒有一些推力和專業建議，大部分的儲戶都可能很辛苦。
繼2022年衰退之後，全球金融資產可望在2023年恢復成長。放眼望去，股市牛氣沖天正是支持此論調的主力。 總之，安聯預計全球金融資產將有6%左右的成長；同時，儲蓄行為也會進一步的「正常化」。 鑑於2023年全球通膨率約為6%，儲戶的金融資產應該還有1年的時間， 不會遭受任何實際的損失。
「然而，中期展望卻相當複雜。」該報告的共同作者Michaela Grimm表示。 「不會有任何貨幣或經濟的助力，春天尚未到來。 以股市平均報酬率作為假設，未來3年金融資產的平均增長範圍可望停留在4%至5%之間。 但就像氣候變遷導致天氣變得更加極端一樣，在新的地緣政治和經濟形勢下，預計會有更多的市場波動。 「正常」年反倒可能成為例外。」
而家戶資產負債表裡的負債科目也清楚顯示利率逆向的改變。截至2022年底，全球家庭負債總額55.8兆歐元，其中亞洲家庭持有32%，即18.1兆歐元。 隨著債務與經濟成長率的差距擴大至3.9個百分點，全球債務與GDP的比率（債務佔GDP比重）已大大的下降2個百分點以上，2022年來到66%。雖然這意味著全球家庭債務比率，已恢復到與本世紀初大致相同的水準，但人們對此穩定度大都無感，因其並不符合普遍認為世界已陷入債務深淵的看法。
事實上，世界債務的路線圖裡發生了巨大變化。 第一且最為重要的是穩定性成為已開發經濟體發展的特點。 另一方面，大多數新興市場的債務比在過去20年中都急劇上升。 就整個亞洲而言，到2022年底，此比率到達61%，較20年前的水準高出約7個百分點，安聯認為，這個平均值並且標誌著其他顯著的發展，例如在中國，債務比率已經增長3倍之多，高達61%。
不過，全世界的金融資產淨值巨降5.2%，至176兆歐元同時，亞洲倒是相反，成長了4.2%，來到46兆歐元，但並非此地區所有的國家，債務對成長的影響都為正，日本、韓國和馬來西亞的淨金融資產均有所下降，儘管幅度很小。
至於台灣的每戶家庭金融資產總額在2022年成長了3.6%，明顯低於2021年的12.7%增幅， 主要原因是資產類別之下的證券價值下跌5.5%。 其他兩大資產類則持續成長，而保險、退休金成長7.7%，銀行存款6.6%，兩者的漲幅速度甚至比2021年4.9%還要快。雖然2019年疫情爆發之前，金融資產增加了27.4%，但僅是名義上的增長。 經通膨調整後，3年內增幅降至21.6%。
台灣2022年負債成長放緩到6.3%，債務與GDP的比率依舊不斷上升至 92%，創下歷史新高。在亞洲只有韓國家庭的負債高於台灣家庭，不過，由於台灣家庭擁有的金融資產是負債的6倍之多，此情況並不太令人擔憂， 最終台灣金融資產的淨值上漲了3.1%。 台灣的人均金融資產淨值高達14.16萬歐元，仍然在最富有國家排名中名列第5，以亞洲來說，僅新加坡的家戶更為富有。