新店裕隆城9/28開幕！靜岡勝政豬排半價　樓層品牌、開幕優惠一覽

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📍B1「嬉・食趣」：丸龜製麵、朱記，美食街則提供550位座席與豐富選擇的餐飲選擇。
📍1F「薈・生活」：金色三麥、星巴克、新北首家Miacucina蔬食餐廳、ESLITE SENSE 10/10、JO MALONE LONDON、ORIGINS品木宣言、FLELIS Fragrance法倈儷香水、M.A.C、SABON、THE BODY SHOP、MOROCCAINOIL、ghd、The North Face、MLB KOREA、ISPO+、le coq sportif golf / le coq sportif、DANSKIN、Ü LOHAS悠樂森活、Timberland、ROXY&
📍2F「綻・風格」：英格莉莉（英倫甜品美食）、養心沙龍、expo BEAUTY，及知名流行服飾配件品牌，如UNIQ
📍3F「競・遊樂」：涓豆腐、NINI尼尼義大利餐廳、時時香、瓦城泰式料理、10大運
📍4F「光・閱讀」：聚聚樓、樂天皇朝，質感家電品牌Beutii、宏星智能家電精選HITACHI
📍5F「裕・美好」：TOK盡興食光、TY SELECT、木育森林、宜得利 NITORI、MUJI無印良品、Carnival 嘉裕、ZMO運動選品概念店、NET、富士FUJI按摩椅、綠的傢俱、寶雅POYA Beauty
📍6F、7F 威秀影城
【開幕限定優惠】
🟡誠品會員滿千送百
9月28日起至10月10日誠品會員全店單日消費滿5000元送500元、指定香氛保養滿8000元送300元、指定家電滿10000元送1000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。
🟡2F UNIQLO消費滿額送「時尚斜跨小包」
9月28日至10月4日，單筆消費滿2000元，贈「時尚斜跨小包」乙個（共2色）。
🟡3F 點點心！開幕請吃「豬仔流沙包」
點點心9月28日開幕首4日，消費滿千並按讚/追蹤官方社群，就招待一份超人氣「豬仔流沙包」，每日限量，送完為止。
🟡3F 靜岡勝政日式豬排！開幕首4日「豬排套餐半價」
開幕首4日9月28日至10月1日，誠品新店店推出原價360元的「中份腰內豬排套餐」超值半價優惠只要180元，每日限額30名。
🟡3F 瓦城泰國料理！開幕首3日消費滿額送「酸辣蝦湯」
瓦城泰國料理於9月28日至9月30日正式開幕之首3日，各限定每日前30組內用滿2000元，招待「酸辣蝦湯/蟹肉玉米湯」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。
9月28日至10月23日，內用於瓦城誠品新店店Google MAP評論五星，贈「摩摩喳喳/芋香黑糯米」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月28日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動。
🟡3F 時時香！開幕首3日消費滿額送「麻婆豆腐」
時時香9月28日至9月30日正式開幕之首3日，限定每日前30組內用滿1200元，招待「超級麻婆豆腐/霸王甘蔗蝦3支」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。
9月28日至10月23日，內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈「時時香綠豆蒜/杏仁豆腐」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月28日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動；9月28日至10月4日內用掃QR Code參加抽獎，還能送菜或獲得美食金。
🟡4F 樂天皇朝！指定消費免費送「脆皮包種鮮蝦小籠包」
9月28日至10月5日，樂天皇朝誠品新店店慶開幕，凡點購特色皇朝小籠包（八色）就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份(三顆)。每桌至多致贈一份，每日限量、送完為止。