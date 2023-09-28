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新店裕隆城9/28開幕！靜岡勝政豬排半價　樓層品牌、開幕優惠一覽

▲新店裕隆城誠品生活新店今（28）日正式開幕，《NOWnews》整理樓層品牌、開幕限定優惠，包括誠品會員滿千送百、炸豬排套餐半價優惠。（圖／記者許家禎攝）
▲新店裕隆城誠品生活新店今（28）日正式開幕，《NOWnews》整理樓層品牌、開幕限定優惠，包括誠品會員滿千送百、炸豬排套餐半價優惠。（圖／記者許家禎攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

新店裕隆城今（28）日正式開幕，《NOWnews》整理樓層品牌、開幕限定優惠，包括即起誠品會員全店單日消費滿滿5000元送500元，搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋，9月30日響應「24X24燦爛相傳」計畫，4F書店24小時不打烊。開幕優惠有UNIQLO消費滿額送時尚斜跨包、靜岡勝政日式豬排「豬排套餐半價」、點點心9月28日開幕首4日，消費滿千並按讚/追蹤官方社群，就招待一份超人氣「豬仔流沙包」。

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【新店裕隆城樓層品牌精選】

📍B1「嬉・食趣」：丸龜製麵、朱記，美食街則提供550位座席與豐富選擇的餐飲選擇。

📍1F「薈・生活」：金色三麥、星巴克、新北首家Miacucina蔬食餐廳、ESLITE SENSE 10/10、JO MALONE LONDON、ORIGINS品木宣言、FLELIS Fragrance法倈儷香水、M.A.C、SABON、THE BODY SHOP、MOROCCAINOIL、ghd、The North Face、MLB KOREA、ISPO+、le coq sportif golf / le coq sportif、DANSKIN、Ü LOHAS悠樂森活、Timberland、ROXY&QUIKSILVER、Hurley、HILLTOP等。

📍2F「綻・風格」：英格莉莉（英倫甜品美食）、養心沙龍、expo BEAUTY，及知名流行服飾配件品牌，如UNIQLO、niko and … 、studio CLIP、JINS、PUMA、ViBE、LEVI’S、BYHUE、E JEANS、uniarts、WAVE SHINE、plain-me、Vacanza Accessory假期飾品、GRACEGIFT等。

📍3F「競・遊樂」：涓豆腐、NINI尼尼義大利餐廳、時時香、瓦城泰式料理、10大運動潮流主題店，包括NIKE、adidas & adidas Originals、new balance、SKECHERS、CONVERSE、FILA、K-SWISS、PALLADIUM等。

📍4F「光・閱讀」：聚聚樓、樂天皇朝，質感家電品牌Beutii、宏星智能家電精選HITACHI、Samsung、LG、Philips打造智能居家生活；風格家具詩肯柚木SCANTEAK及有情門提供客製化空間設計服務；還有SIMMONS席夢思、TENDAYS、東妮寢飾Tonia Nicole、BBL Premium、IN House知名寢具品牌等。

📍5F「裕・美好」：TOK盡興食光、TY SELECT、木育森林、宜得利 NITORI、MUJI無印良品、Carnival 嘉裕、ZMO運動選品概念店、NET、富士FUJI按摩椅、綠的傢俱、寶雅POYA  Beauty

📍6F、7F 威秀影城

▲新店人原地搶先看！新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」9月22日搶先開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲新店裕隆城進駐「威秀影城4K IMAX」，商場6F、7F影城共計14座影廳，接近2,400個總座位數。（圖／記者蕭涵云攝）
【開幕限定優惠】

🟡誠品會員滿千送百
9月28日起至10月10日誠品會員全店單日消費滿5000元送500元、指定香氛保養滿8000元送300元、指定家電滿10000元送1000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。

🟡2F UNIQLO消費滿額送「時尚斜跨小包」
9月28日至10月4日，單筆消費滿2000元，贈「時尚斜跨小包」乙個（共2色）。

▲UNIQLO祭出開幕6大優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲UNIQLO祭出開幕優惠，9月28日至10月4日，單筆消費滿2000元，贈「時尚斜跨小包」乙個。（圖／記者蕭涵云攝）
🟡3F 點點心！開幕請吃「豬仔流沙包」
點點心9月28日開幕首4日，消費滿千並按讚/追蹤官方社群，就招待一份超人氣「豬仔流沙包」，每日限量，送完為止。

🟡3F 靜岡勝政日式豬排！開幕首4日「豬排套餐半價」
開幕首4日9月28日至10月1日，誠品新店店推出原價360元的「中份腰內豬排套餐」超值半價優惠只要180元，每日限額30名。

▲靜岡勝政日式豬排開幕首4日「豬排套餐半價」。（圖／靜岡勝政日式豬排提供）
▲靜岡勝政日式豬排開幕首4日「豬排套餐半價」。（圖／靜岡勝政日式豬排提供）
🟡3F 瓦城泰國料理！開幕首3日消費滿額送「酸辣蝦湯」
瓦城泰國料理於9月28日至9月30日正式開幕之首3日，各限定每日前30組內用滿2000元，招待「酸辣蝦湯/蟹肉玉米湯」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。

9月28日至10月23日，內用於瓦城誠品新店店Google MAP評論五星，贈「摩摩喳喳/芋香黑糯米」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月28日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動。

🟡3F 時時香！開幕首3日消費滿額送「麻婆豆腐
時時香9月28日至9月30日正式開幕之首3日，限定每日前30組內用滿1200元，招待「超級麻婆豆腐/霸王甘蔗蝦3支」(擇一)。提醒大家，午餐11:00起/晚餐17:00起前15組，恕無法拆桌/拆單/折現；恕不適用於外帶外送/零售品購買等。

9月28日至10月23日，內用於時時香誠品新店店Google MAP評論五星，贈「時時香綠豆蒜/杏仁豆腐」乙份(擇一)，每桌限贈乙份。另有9月28日至10月20日新北市民平日消費滿額贈菜活動；9月28日至10月4日內用掃QR Code參加抽獎，還能送菜或獲得美食金。

🟡4F 樂天皇朝！指定消費免費送「脆皮包種鮮蝦小籠包」
9月28日至10月5日，樂天皇朝誠品新店店慶開幕，凡點購特色皇朝小籠包（八色）就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份(三顆)。每桌至多致贈一份，每日限量、送完為止。

▲「脆皮包種鮮蝦小籠包」原價188元/3顆，9月28日製10月5日新店店慶開幕只送不賣；10月6日至10月31日，全門市同步販售。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「脆皮包種鮮蝦小籠包」原價188元/3顆，9月28日自10月5日新店店慶開幕只送不賣。（圖／記者蕭涵云攝）

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