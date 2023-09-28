Meta推出AI貼圖！輸入文字「快速自製」免費貼圖 還能摳圖換背景
臉書母公司Meta在Connect大會上大秀全新 AI，結合了Llama 2 技術與 Meta 圖像生成基礎模型 Emu推出AI貼圖，簡單來說，將來只要輸入文字就能自動客製化貼圖，預計10月率先開放給英語系地區使用，另加入摳圖換背景功能，讓用戶可以更多元的變換場景。
記者周淑萍/綜合報導
根據Meta統計，每個月在 Meta平台上傳送的貼圖數量高達數十億次，對此，Meta 發表全新的 AI 貼圖，結合 Llama 2 技術與 Meta 圖像生成基礎模型 Emu，只要輸入文字，就可在幾秒內客製化個人貼圖，用在聊天與限時動態中。此新功能之後將於 Messenger、Facebook 限時動態與 Instagram 限時動態與私訊、 WhatsApp 等陸續推出，提供無限選項，預計十月起，率先開放給英語系用戶使用。
除了貼圖之外，Instagram 將推出結合 Meta 圖像生成模型的兩項新功能 Restyle 和 Backdrop，運用圖像生成模型Emu，Backdrop 還導入影像分割基礎模型 Segment Anything Model 。Restyle 可依照使用者描述的視覺風格改造圖片。像是輸入「水彩」、「報章雜誌的拼貼圖，邊緣撕紙效果」來說明想像中的外觀與風格，就會自動生成。
Backdrop則類似摳圖後換背景的概念，像是輸入背景的需求文字後，AI 工具會將照片中的主角摳出來，放置於前景，接著背景即為生成用戶所形容的畫面。Meta提到，AI 生成內容首重公開透明，所以 Restyle 與 Backdrop 會揭露產出的圖像為 AI 生成，避免被誤認為是創造的內容。