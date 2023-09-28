中鋼面臨史上最大挑戰！謝金河點關鍵：中國超大產能才是殺戮源頭

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謝金河表示，中鋼公司在2021年寫下史上最高獲利紀錄，稅後純益620.53億元，Eps4.02元，中鋼公司發出3.1元現金股息。但好景不長，去年下半年景氣逆轉，中鋼第四季虧損50.1億，今年第一季再虧7.24億元，7月稅前又虧7.24億元，今年恐怕在損益兩平的邊緣掙扎。中鋼的股價也從40.25跌到今天的25.3最低，其實對岸的寶鋼股價也是從12.97跌到4.78人民幣，太原不鏽鋼也從13.4跌到2.78人民幣，狀況也很慘烈。
謝金河指出，很奇特的是，今年南韓的浦項鋼鐵從21.1萬韓元大漲到76.4萬韓元，更可怕的是，日本鋼鐵廠股價都創新高；像神戶製鋼從283大漲到2179日圓，JFE從626到2437日圓，新日鐵從798.1到3816日圓，大同特殊鋼從2810到6597日圓；全球鋼鐵業陷入殺戮窘境，日本，南韓的鋼鐵產業卻逆勢崛起，這其中，最大的關鍵在於生產一般鋼品與特殊材質的高級鋼材不一樣，一般「大識貨」的鋼品陷入殺價窘境，特殊鋼材仍炙手可熱。
謝金河也舉例，例如航太材料，電動車的矽鋼片，或是飛彈，無人機的材料都很硬朗，日本是特別鋼材料最大供應商，股價逆勢上漲；台鋼旗下的榮剛，精剛今年大增資，就是全力朝特殊鋼材挺進，中鋼公司的高級鋼材比重佔不到一成，這是中鋼公司吃力的地方。
謝金河坦言，他早就跟翁董事長說，要努力開發氖氣，中鋼公司正在努力中，台灣很多傳統產業都和中鋼公司面臨一樣挑戰，像今年石化業都陷入困境，台塑四寶獲利衰退九成，紡織品如果只生產大宗商品，一樣都在虧損線下掙扎。很多人滿腦子都是ECFA，其實中國超大產能才是殺戮的源頭！