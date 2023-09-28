新竹逆子縱火害全家8死！檢方認無教化可能 一審法官判處死刑
新竹在去（111）年發生逆子縱火奪走8名家人慘案，被告陳彥翔因積欠債務，又與父母因家務爭吵，憤而外出買汽油返家縱火，造成一家8口包含自己的母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海；今（28）日新竹地方法院依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑，褫奪公權終身。
記者孫唯容／綜合報導
回顧事發經過，陳彥翔本身積欠不少債務，與父母關係緊張，2022年6月15日晚間陳彥翔再度因為家務分配與家人爆發爭吵，陳男負氣離家，出門購買20公升汽油。當天晚間10時05分，陳男購買汽油後返家，再度與父親發生爭吵，隨即將買來的汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，陳父見狀憤而報警，豈料舉此激怒陳彥翔，立即以打火機引燃衛生紙，並朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，由於現場已經佈滿汽油，火勢迅速擴大，機車也發生爆炸。
陳彥翔的家人受到嚴重驚嚇，陳母和陳妻為搶救二樓的年幼孩子，立即往回跑上二樓，與臥室內其他6名親人會合，之後二樓的陳母、陳妻、陳妹、陳嫂及陳彥翔3名子女、陳彥翔大哥的稚子，都因濃煙及猛烈火勢未能及時逃出，葬身火窟。
檢方認為，陳男將汽油全部潑灑在1樓，斷絕2樓家人逃生機會，危害公共安全及社會秩序既深且鉅，犯罪手法殘酷、泯滅天良、毫無人性；行兇動機、手段令人髮指，所為人神共憤，惡性深重難改，已無教化之可能，倘不與社會永久隔離，未量處死刑，顯為輕縱，請求法院判處死刑。新竹地方法院今天宣判，陳彥翔則是透過視訊聽審，法官依殺害直系血親尊親屬罪，判處陳彥翔死刑，褫奪公權終身。可上訴。