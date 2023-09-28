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教師節有福音　蔣萬安擬將敬師金自600元改回2000元盼明年實施

▲台北市政府擬將教師敬師金提高至2000元。（示意圖／新竹市政府提供）
▲台北市政府擬將教師敬師金提高至2000元。（示意圖／新竹市政府提供）

記者邱新博／台北報導

前台北市長柯文哲在2016年停止編列教師節發放2000元敬師金（禮券）的預算，改舉行活動，後因教師反彈大，於2020年恢復發放，卻僅發600元禮券。台北市教育局今（28）日表示，考量教育現場面臨巨大挑戰與變革、教師工作日益繁重，台北市長蔣萬安指示將敬師獎勵金自600元提高至2000元，希望能獲得議會支持，於2024年實施。

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北市府依照「台北市教師節敬師獎勵實施要點」，在教師節發給編制內、考績甲等以上的教職員禮券600元。前朝柯文哲市府任內於2016年停止發放敬師金，2020年恢復後改為發600元。台北市議員簡舒培要求恢復發2000元，並質疑北市教師福利差，造成嚴重出走潮。

教育局說明，考量物價持續上漲，且教育現場面臨巨大的挑戰與變革，教學模式多元化，教師工作日益繁重，為感謝第一線教育人員的專業貢獻、努力付出，蔣萬安指示教育局將敬師金獎勵金自600元提高至2,000元，並編入113年預算，希望議會能支持，於113年實施。

教育局說，台北市重視教育品質及發展，提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作；不僅增加113年教育發展基金預算，市庫公務預算挹注609.07億元，佔地方教育發展基金收入來源比例提升至91%，相較112年預算增編44億元，歷年最高，也提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作，包含回復高中教師控管員額（26校43名教師員額，分2年度核予各校）、增加特教助理員服務時數自66萬小時提升至67萬小時、編列1億元補足代理教師全年薪資、降低幼兒園師生比3年內達成1：12等。

此外，教育局也和台北市教師會合作，推出「臺北揪i The Month For Teachers」專刊，邀集微風集團、臺北101、新光三越、福華大飯店、貳樓等百家企業、團體提供教師多項優惠及免費獨家好禮，贈送給本市辛苦的老師們，感謝教師們的辛勞。

酷課APP也配合積點新功能的推出，教師於指定時間登入酷課APP並完成指定任務，即可透過虛擬G寶石兌換教育局精心準備的獎勵品，包括甜甜圈、冰淇淋、香草烤雞腿、咖啡等，兌換截止時間為10月31日(週二) 23時59分，數量有限，歡迎老師們一起登入酷課APP，完成任務領好康。

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