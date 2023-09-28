教師節有福音　蔣萬安擬將敬師金自600元改回2000元盼明年實施

我是廣告 請繼續往下閱讀
教育局說明，考量物價持續上漲，且教育現場面臨巨大的挑戰與變革，教學模式多元化，教師工作日益繁重，為感謝第一線教育人員的專業貢獻、努力付出，蔣萬安指示教育局將敬師金獎勵金自600元提高至2,000元，並編入113年預算，希望議會能支持，於113年實施。
教育局說，台北市重視教育品質及發展，提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作；不僅增加113年教育發展基金預算，市庫公務預算挹注609.07億元，佔地方教育發展基金收入來源比例提升至91%，相較112年預算增編44億元，歷年最高，也提供教師完善的工作環境，讓教師安心致力於教學工作，包含回復高中教師控管員額（26校43名教師員額，分2年度核予各校）、增加特教助理員服務時數自66萬小時提升至67萬小時、編列1億元補足代理教師全年薪資、降低幼兒園師生比3年內達成1：12等。
此外，教育局也和台北市教師會合作，推出「臺北揪i The Month For Teachers」專刊，邀集微風集團、臺北101、新光三越、福華大飯店、貳樓等百家企業、團體提供教師多項優惠及免費獨家好禮，贈送給本市辛苦的老師們，感謝教師們的辛勞。
酷課APP也配合積點新功能的推出，教師於指定時間登入酷課APP並完成指定任務，即可透過虛擬G寶石兌換教育局精心準備的獎勵品，包括甜甜圈、冰淇淋、香草烤雞腿、咖啡等，兌換截止時間為10月31日(週二) 23時59分，數量有限，歡迎老師們一起登入酷課APP，完成任務領好康。