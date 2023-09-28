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日本麝香葡萄再跌價！賣場殺65折「全通路最便宜」　全聯也近半價

▲日本麝香葡萄在日本價格暴跌近8成，台灣各大通路也陸續開賣進口麝香葡萄，全聯單盒售價389元；家樂福箱購10盒，平均單盒321元。（圖／全聯提供）
▲日本麝香葡萄在日本價格暴跌近8成，台灣各大通路也陸續開賣進口麝香葡萄，全聯單盒售價389元；家樂福箱購10盒，平均單盒321元。（圖／全聯提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

日本麝香葡萄在日本價格暴跌近8成，台灣各大通路也陸續開賣進口麝香葡萄，由於銷售成績佳，家樂福也推出第二波麝香葡萄優惠，這次下殺市價65折，團購整箱10入，平均單盒只要321元，全台限量1300箱，是目前通路最優惠的麝香葡萄，且還有額外贈送炸全雞；若是只想購買單盒，全聯單盒售價389元，價格下殺66折，將近半價的優惠，是單盒最便宜的麝香葡萄。

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家樂福今（28）日宣布開賣第二波日本麝香葡萄，在家樂福APP內的「團吧+1」限量1300組開賣，下殺市價65折起，採團購整箱10入盒賣，原價4990元特價3210元（每盒350g，平均單盒售價321元)。

且家樂福限時加碼下單「整箱麝香葡萄」，額外加送「五告厲害炸全雞（原價398元）」，下單後將於10月17日至10月30日由接單分店通知到店取貨，因炸全雞需要近1個小時轟炸烹調，於分店通知麝香葡萄取貨時可告知預計到店取貨時間，一同拿取炸全雞。

▲家樂福APP內的「團吧+1」限量1300組開賣，下殺市價65折起，採團購整箱10入盒賣，原價4990元特價3210元
▲家樂福APP內的「團吧+1」限量1300組開賣，下殺市價65折起，採團購整箱10入盒賣，原價4990元特價3210元。（圖／家樂福提供）
▲家樂福箱購麝香葡萄，在送考全雞。（圖／家樂福提供）
▲家樂福限時加碼下單「整箱麝香葡萄」，額外加送「五告厲害炸全雞（原價398元）」。（圖／家樂福提供）
《NOWnews》也整理各通路麝香葡萄售價，家樂福10盒箱購，每盒350g，平均單盒321元，每公克約1元是目前全通路最便宜的麝香葡萄外，若是只想購買單盒，全聯每盒350克，特價389元，約是去年售價的66折，下殺近半價優惠，是通路單盒最低價。

🟡全聯：每盒350克，特價389元
甜度達17度以上，與去年相比，規格相同，但價格打了66折，共計到貨12000盒限量開搶。

🟡家樂福：單盒350克，特價399元；APP箱購10盒3210元送炸全雞
產地來自日本山梨縣與長野縣，是日本最大麝香葡萄供應產區，甜度高達17度以上，於全台家樂福量販、超市、線上購物、家速配販售，限量10000盒開賣，售完為止。 

🟡好市多：每盒約1.2KG，售價1599元
好市多麝香葡萄產地有日本岡山、山梨、長野，業者指出，今年日本因為氣候因素以致葡萄生長快速，「但普遍有小串及不成串的貨品，而該貨品則於日本國內流通販售為主」出口商品品規要求較多，在產量上沒有增加的趨勢。

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