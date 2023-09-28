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分裂未解？鍾小平後援會成立　應曉薇缺席、她中途離席沒喊力挺

▲國民黨主席朱立倫與台北市議員郭昭巖一起進場。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.28）
▲國民黨主席朱立倫與台北市議員郭昭巖一起進場。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.28）

記者林怡昕／台北報導

「國民黨台北市立委參選人鍾小平里鄰長後援會」今（28）日成立，現場邀請各里里長、鄰長，還有國民黨主席朱立倫、台北市議員吳志剛出席，就連先前在初選中，傳出不滿初選結果的台北市議員郭昭巖也現身，不過，郭昭巖在進入會場時，先是鍾小平負責開路，未與郭昭巖有接觸，反而是朱立倫手牽著郭昭巖進場，甚至在致詞時，郭昭巖也隻字未提「力挺鍾小平」，原本坐在第一排的她也突然消失在會場，時間點就落在鍾小平上台致詞前，藍營分裂未解似乎有跡可循。

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國民黨中正萬華區立委搶破頭，在地資深議員都有意爭取，最終，國民黨以民調為參考，提名鍾小平參選，對戰民進黨吳沛憶、無黨籍于美人，引發台北市議員應曉薇、郭昭巖不滿，應曉薇更嗆聲要報備參選。

鍾小平後援會成立大會今天花園酒店舉行，現場約聚集500多位民眾，硬生生把場子做滿，其中也包含各里里長、鄰長，氣氛相當活躍，外界皆關注，應曉薇、郭昭巖是否會到場支持，展現藍營團結。

最後，今天後援會成立北市議員僅郭昭巖、吳志剛出席，應曉薇則未現身，有趣的是，在朱立倫到場後，鍾小平一路帶著朱立倫到會場，扮演開路角色，不過，郭昭巖卻走在最後面，未與鍾小平有接觸，反而是朱立倫親自將郭昭巖的手牽起，一起走往媒體聯訪地點，朱立倫在受訪時也說，郭昭巖是國民黨中正區黨部主委蔡秀玲邀請來的。

郭昭巖上台致詞時提及，自己到這裡就是團結，為共同目標打拼，呼籲未來一起加油，中國國民黨團結一心，不過，卻隻字未提力挺「鍾小平」，且吳志剛、龍光里長陳萬龍致詞後，當時郭昭巖都坐在台下，當換上鍾小平上台致詞時，原本坐在吳志剛旁的郭昭巖卻不見蹤影。

蔡秀玲受訪時澄清，郭昭巖是因為腳受傷，所以先讓他先回去休息，駁斥不合傳言，「他很辛苦，他前陣子還去上海參訪，回來就腳受傷」。

對於是否因為立委初選時兩人分裂未解？蔡秀玲回應，「其實她（郭昭巖）心態很好，他說自己民調輸了就是輸了，就是要團結一致」，自己也稱讚她的心態，蔡秀玲也說，當初也是郭昭巖問自己要幾點出席的。

▲台北市議員郭昭巖原本還坐在第一台，不過鍾小平上台致詞時卻不見蹤影。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.28）
▲台北市議員郭昭巖（右3）原本還坐在第一台，不過鍾小平上台致詞時卻不見蹤影。（圖／記者林怡昕攝，2023.09.28）

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